Yabancılar rotayı bu illerimize çevirdi. Kapış kapış alıyorlar

Tüm Türkiye genelinde yılın 5 ayında yabancılara en çok konut alımı yaptığı illerimiz belli oldu. Yabancıların konut almak için ilk tercihleri turizm kentleri olurken listede sürpriz yapan iller de yer aldı.

Türkiye'de yabancı uyruklulara gerçekleştirilen konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 45,8 azalma gösterirken yabancıların rağbet gösterdiği iller de değişti.

2024 yılının ilk 5 ayında yabancılar 9 bin 24 konut satın aldı. Yabancıların en çok tatil beldelerinden konut aldığı görüldü.

Türkiye genelinde en çok Rusya vatandaşları konut satın aldı. Ruslar 5 ay içinde 2 bin 91 konut satın aldı. Rusları 914 konutla İran, 623 konutla Ukrayna, 433 konutla Irak, 406 konutla Almanya, 402 konutla Kazakistan, 288 konutla Azerbaycan, 215 konutla ABD ve son olarak da 205 konutla Suudi Arabistan vatandaşları izledi.

TÜİK verilerine göre yabancılara en çok konut satın aldığı ilk 10 ilin listesi ise şöyle:

ANTALYA'DA 3 BİN 275 KONUT YABANCILARA GİTTİ

İlk sırada bulunan ve tatilcilerin gözdesi olan Antalya'da yabancılara 2024 yılının ilk 5 ayında 3 bin 275 konut satıldı. Antalya'da geçen senenin aynı döneminde bu rakam 6 bin 446 şeklindeydi.



İSTANBUL'DA 3 BİN 128 KONUT SATILDI

Listede 2. sırada yer alan İstanbul'da da yabancıya toplamda 3 bin 128 satış yapıldı. Geçen senenin aynı döneminde 5 bin 329 konut satışı gerçekleştirilmişti.



MERSİN'DE SATIŞ PATLAMASI OLDU

Paylaşılan detaylara göre yabancıların en çok konut almayı tercih ettiği 3'üncü şehir de 826 satış ile Mersin oldu. Mersin'de geçen sene yabancıya bin 231 konut satılmıştı.



ANKARA'DA 221 KONUT YABANCILARA SATILDI

Başkent Ankara'da bu sene yabancılara toplamda 221 konut satışı gerçekleştirildi. Açıklanan rakamlara göre geçen senenin aynı döneminde bu rakam 504 şeklinde gerçekleşmişti.

YALOVA'DA 210 KONUT SATILDI

Yabancıların ilgi gösterdiği şehirler arasında yer alan Yalova'da bu sene yabancılara 210 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen senenin aynı döneminde Yalova'da yabancılara 427 konut satışı yapılmıştı.

BURSA'DA SATIŞLAR7 İKİYE KATLADI

Yine TÜİK rakamlarına göre Bursa'da yabancılara 2024 yılında 207 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen senenin aynı döneminde kentte yabancılara 443 konut satışı gerçekleştirilmişti.

İZMİR'DE 158 KONUT SATILDI

Bu sene yabancılara toplamda 158 konut satışının yapıldığı İzmir, yabancıya satışın en çok düştüğü şehirler arasında yer aldı. Geçen senenin aynı döneminde şehirde yabancılara 373 konut satışı yapılmıştı.

KOCAELİ'DE 150 KONUT SATILDI

Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'de yabancılara bu sene 150 konut satışı gerçekleştirildi. Şehirde geçen senenin aynı döneminde yabancılar 240 konut satın almıştı.

AYDIN'DA YABANCILAR 134 KONUT ALDI

Yaz turizminin gözde şehirleri arasında yer alan Aydın'da bu sene yabancılara 134 konut satışı gerçekleştirildi. Şehirde geçen sene yabancılara 203 konut satışı gerçekleştirilmişti.

TRAZBON'DA 121 EV SATIŞI OLDU

Yabancıya konut satışlarında söz konusu listeye giren tek Karadeniz şehri Trabzon oldu. Bu sene 121 yabancıya konut satılının gerçekleştirildiği şehirde geçen yılın aynı döneminde 207 satış gerçekleştirilmişti.