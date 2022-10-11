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Kar yağışı için tarih verildi. Uzmanı La Nina diyerek açıkladı

Türkiye son dönemlerde bir sıcak bir soğuk hava dalgasının etkisi altında. Hava durumu nedeniyle sağanak yağışlar nedeniyle yer yer su baskınları ve sel de görünüyor. Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının etkili olacağı tarihi açıkladı. 

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 12:25
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Kar yağışı için tarih verildi. Uzmanı La Nina diyerek açıkladı

Kar yağışı için tarih verildi. Uzmanı La Nina diyerek açıkladı
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Eylül ayının bitmesi ve ekim ayına girilmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı. Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar yağışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU SENE LA NİLA'LI BİR YIL OLACAK"

Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor." ifadelerine yer verdi.

"BU SENE DÜNYADA ETKİLİ OLACAK"

Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 nümerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor. Kutuplardaki polar Vortex'in zayıflaması…"

"EKİM VE KASIM'DA SICAKLIKLAR ORTALAMA ÜSTÜ OLACAK"

Türkiye'de bu sonbahar Ekim ve Kasım aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen "Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli." diye konuştu.

Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı; "Aralık batı bölgelerde sonbahar havasında, Doğuda ise kışın başları gibi...Çok soğuk yok. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı."

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