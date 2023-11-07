'Yalakaların umrunda bile değil' diyerek açıkladı. Konyaspor'a atılan kazığı tek tek sıraladı

Recep Çınar

Bir kesim tarafından “spor şehri” diye göklere çıkartılan Konya, bir kesim tarafından ise “sporu sevmeyen şehir” olarak sunuluyor…

Belki bir spor şehri değiliz, ama spora karşı bir şehir de değiliz…

Sporu sevmeyen bir şehir olmasaydı Konya “2023 dünya spor şehri” unvanını alır mıydı?

Zannetmem…

Elbette Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın öyle böyle değil, iyi bir sporcu ruhuna sahip olmasını da unutmamak lazım…

Uğur İbrahim Altay faktörünü önemsiyorum…

Kendisinin Konyaspor’a verdiği destek herkes tarafından biliniyor…

Sanıyorum, takımın bu halinden kendisi memnun değildir…

Bilemiyorum…

Ama, üzüldüğünü biliyorum…

Çünkü, öyle ya da böyle kapısı çalınacaktır…

Nitekim çalındı…

Olağanüstü genel kurul kararı alındı…

Özgökçen keşke istifa etseydi…

800 milyonun üzerinde borç yükünün altına sokulan Konyaspor’a kim talip olur ya da kimler ellerini taşın altına koyar?

Nereden bakılırsa bakılsın, Konyaspor’u tahmin edemeyeceğiniz kadar zor günler bekliyor.

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KONYASPOR’UN BORCU NERELERDE?

Gazeteciyim…

Konyasporluyum…

Konyaspor delegesiyim…

Konyaspor’a bir dönem yönetici, kısa bir süre çalışan olarak hizmet ettim…

Gazeteci ve Genel Kurul üyesi olmam hasebiyle sordum, sormaya da devam edeceğim…

Bas bas bağırıyorum…

“Konyaspor batıyor!” diye…

Fatih Özgökçen, koskoca bir enkaz bırakarak ceketini alıp gidecek…

Olan Konyaspor’a olacak…

İddia ediyorum; bir alt lige giderse kulüp, hiç kimse Konyaspor futbol takımının eski şaşalı günlerine döneceğini beklemesin…

Çünkü, borç batağındaki bir kulübün iki yakası bir araya gelmez…

Sadece iki örnek vereceğim…

Bursa ve Eskişehir…

Türkiye’nin en önemli futbol şehirleri…

Bursaspor 2. Lig Beyaz Grupta, Eskişehirspor ise BAL liginde…

Yukarıya çıkmaları bir tarafa, bulundukları lige tutunmak için dua ediyorlar…

Durumları o kadar vahim…

İnşallah Konyaspor böyle bir duruma düşmez.

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Ben Konyaspor’un gerçek borcunu öğrenmek istiyorum…

Kulübe bir kamyon dolusu para girdi…

Tek tek yazacak değilim…

Tatlıcak tesisleri, iyi paralara satılan oyuncular, reklam gelirleri, sponsorluklar, belediyelerden gelenler vesaire…

Bütün bu gelirlere rağmen, Hilmi Kulluk’tan 230 milyon borçla teslim alınan Konyaspor’un borcu nasıl oluyor da 800’lere, 900’lere çıkıyor?

Doların, Avronun artmasıyla da borç daha da katlanıyor, katlanacak!

Ödemekle bitecek gibi değil…

Konyasporluların bundan haberi bile yok…

Bunlar borç değil, sizlere ve bizlere atılan kazıktan başka bir şey değil…

Yalaka yazarların, yalayanların umurunda bile değil Konyaspor’un deve yükü borcu…

Nasıl olsa çocukları kulüpten bir şekilde nemalanıyorlar…

Bizler bütün bu olanların hesabını sormayacak mıyız?

Sizlerin umurunda değilse sorun yok!

Benim umurumda.

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Yukarıda da ifade ettiğim gibi, daha tam olarak ne kadar borcu var bu kulübün, o bile belli değil…

Yahu arkadaşlar, Konyaspor için canı yananlar; biz bu kazığı yedik yemesine de, ne kadar yedik ve Konyaspor ne kadar içeri girdi?

Bunu öğrenmek bu kulübün üyelerinin boynunun borcudur…

Son genel kurulda açıklanan borç, asla net borç değil…

Ben tekrar soruyorum; Konyaspor kulübünün an itibarıyla ne kadar borcu var?

Buyurun, cevap verin!

“Genel kurulda açıkladık, tekrar açıklamaya gerek yok” derse şaşırmam…

Fatih Özgökçen’in önünde arkasında, sağında solunda kendisini koruyanların olduğu bir gerçek…

Korundu, kollandı…

Bundan sonra korunur mu?

Ya da nereye kadar korunur?

Bu şehre ve şehrin kulübü Konyaspor’a karşı yapılan kötülüklerin, yanlışların bedelini bu şehir ve bu şehrin takımı Konyaspor ödememeli…

Olağanüstü kongre kararı ne getirir, ne götürür?

Konyalı hiçbir iş adamı bu sorumluluğu almaz…

“Kulübü kim bu hale getirmişse, düzlüğe de o ya da onlar çıkarsın” diyebilirler mi?

Ben olsam derim.