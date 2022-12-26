Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu

Sabah'ın haberine göre, kadrosunda Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarla olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Öte yandan dizinin sonu da izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Zorla evlendirilen Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan entrikalar da izleyicilerin heyecanını artırdı.

Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını'nın sonu ortaya çıktı.

Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.

Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in, geçen günlerde OGM gecesinde partneri Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İkilinin samimiyeti Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın dost olan Kubilay Aka'yı rahatsız etmiş, bu durum ortamda gerginlik yaratmıştı.

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek, Mert Ramazan Demir'in üzerine yürümüştü.

Ortam gerilince "Yalı Çapkını" dizisinde Mert Ramazan Demir'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı da araya girmişti. Ardından Kubilay Aka, evine yollanmıştı.

Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'le kavgasında yeni detaylar ortaya çıkmıştı.

Yaşanan bu gelişmelere Mert Yazıcıoğlu'nun ne tepki vereceği merak konusuydu. Yazıcıoğlu'nun "insanlar yanlış anlıyor" diyerek sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan dışarda daha dikkatli davranmasını istediği ve konuyu çok büyütmeden kapattığı konuşuluyor.

Kubilay Aka'nın mekândan ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu da aradığı ve Mert Ramazan Demir'in hareketlerinin rahatsızlık boyunda olduğunu söylediği öğrenildi.

"ARKADAŞIZ"

Kavganın ardından ilk kez konuşan Mert Ramazan Demir, "Evet öyle bir şey oldu" deyip, olaylı geceyi doğruladı. Genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Evet öyle bir şey oldu. O olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Biz Afra ile çok eski arkadaşız.Saçma sapan bir yere gitti. Manipülasyona uğradı. Bizim başımıza patladı. Kubilay ile göz göze bile gelmedik. Kavga olmadı. Ben zaten dışardaydım."

Yakın dost oldukları bilinen Kubilay Aka ile Mert Yazıcıoğlu, "Aşk 101" dizisinde birlikte rol almışlardı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Afra Saraçoğlu ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Mert Ramazan Demir özel hayatı ile de merak ediliyor.

Mert Ramazan Demir'in henüz keşfedilmeden önce Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde figüranlık yaptığını duyanlar şaşkına döndü.

Eski halinden eser yok. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'in yıllar önceki hali hayal kırıklığı oldu.

Mert Ramazan Demir yıllar önce yer aldığı projeleri duyanlar oldukça şaşırırken oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

Bir dönem uzun saçlarıyla ekranlarda boy gösteren Mert Ramazan Demir değişimi muhteşem olmuş.

İşte şimdilerde Yalı Çapkını Ferit olarak ilgi odağı olan Mert Ramazan Demir yıllar içindeki değişimi...

Mert Ramazan Demir'in henüz keşfedilmeden önce Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde figüranlık yapmış.

Daha önce de Afra Saraçoğlu ile partner olan Mert Ramazan Demir Öğretmen dizisinde yer almıştı.