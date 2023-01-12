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  • 'Yalı Çapkını' setinde ortalık karıştı. Başrol oyuncusunun kovulduğu iddia edildi

'Yalı Çapkını' setinde ortalık karıştı. Başrol oyuncusunun kovulduğu iddia edildi

Reyting rekortmeni Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir hakkında hayrete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Senaryonun gidişatından rahatsız olduğu konuşulan Mert Ramazan Demir'in diziden çıkarılacağı öne sürüldü.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 08:48
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Mert Ramazan Demir'in kovulduğu iddia edildi. Yalı Çapkını setinde ortalık karıştı

'Yalı Çapkını' setinde ortalık karıştı. Başrol oyuncusunun kovulduğu iddia edildi
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in Ferit karakterinin davranışlarından rahatsız olduğu ve bu konuda dizinin setinde senaristlerle tartıştığı  iddia edildi.

SENARİSTLERLE ARASI BOZULDU

İddia göre Mert Ramazan Demir, canlandırdığı Ferit Korhan karakterinin 4 kadınla birden aşk yaşamasına sinirlendi. Karakterin gidişatını beğenmeyen ünlü oyuncunun senaristlerle arası bozulunca Yalı Çapkını' ndaki rolü sallantıya girdi

''REYTİNGLER ÇAKILIR''

Sosyal medyayı sallayan iddia sonrası izleyici küplere bindi. Mert Ramazan Demir'in memnuniyetsizliğini haklı bulanlar kadar, ''Bunları rolü kabul etmeden önce düşünecekti'' diyenler de oldu. Bazı izleyiciler ise 'Mert Ramazan giderse reytingler çakılır' diyerek isyan etti.

Yalı Çapkını'nda 'Pelin' karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın da menajeri yoluyla senaryoda birtakım değişiklikler yaptırdığı ve Pelo karakterini daha ön planda tuttuğu iddia edilmişti.

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