Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisiyle pozunu paylaştı

Yalı Çapkını'nda Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Canlandırdığı karakter sebebiyle sık sık olumsuz yorumlar alan Buçe Buse Kahraman son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozunu yayınladı.

Geçtiğimiz aylarda ilişkisinin olduğunu verdiği bir pozla açıklayan ünlü isim sevgilisini gizemli tutmuş ve yüzünü göstermemişti. Buçe Buse Kahraman'dan sevgilisiyle yeni poz geldi.

Asansörde sevgilisi ile pozunu yayınlayan Buçe Buse Kahraman kısa sürede gündem oldu. Sevgilisinin yüzünü yine tamamen göstermeyen Kahraman, paylaşımında etiket yapmayı da tercih etmedi.