Yandaş medya iftiraları ile hukuki mücadele şart

Televizyonların TRT başta yüzde 95’i, yandaş olarak Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarının siyasi propaganda araçlarıdır.

Yandaş televizyon kanalları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na cami çıkışı vatandaşlardan, “seçimden seçime geliyorsun diye tepki geldi” diye kurgulanan kumpas haberleri yayınlandı.

Bu haberler öyle profesyonel kurgulandı ki İmamoğlu’nun sözleri de vatandaşın özür dilemesi de kesilerek yayınlanmadı.

Bu haberlerdeki değişik iftiraların bazıları şöyle;

“Önceki seçim döneminde Kur’an okuyan ve camilere giden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir seçim sürecinin başlamasıyla yine camilerde görünmeye ve Kur’an okumaya başladı.

Bugüne kadar niye gelmedin?

Şimdiye kadar neredeydin, niye gelmedin camilere cumalara?

Olmaz gelmen lazım başkan.”

Tepki gösteren vatandaşın ilk sözleri kumpas haberlerde son cümle olarak şöyle bitiyor:

“Olmaz, seninkisi şimdi riyakârlık oldu…”

Özgür televizyon kanallarında izlediğim haberlerde ise Ekrem İmamoğlu tepki gösteren vatandaşa şunları söylüyor:

“5 yaşından beri camiye ve cumalara gidiyorum. Sanki ona gelerek hava atacağım camide. Ben Yaradan’a dua etmeye geliyorum…”

Tepki gösteren vatandaş da “Anladım başkanım özür dilerim” diyor ama yandaş medyanın iftiralar içeren kumpas haberlerinde yayınlanmıyor.

Ve tek merkezden çıkmış gibi haberlerin sonunda şu yorum yapılıyor:

“Öte yandan 5 yıllık görev süresince İmamoğlu’nu camide pek gören olmaması ancak seçim döneminde Kur'an okuması ve cumalara katılması vatandaşların dikkatinden kaçmıyor…”

Türkiye’de Anayasa’da olan TRT’nin yayın tekelini kaldırtan ve 3984 sayılı RTÜK yasasını hazırlayan komisyonda yer alan televizyoncu ve gazeteciyim.

Yandaş medyanın yalanları, kumpasları ve iftiraları konusunda RTÜK üst kurul üyelerine 2954 sayılı RTÜK yasasının ilgili bölümlerini özetliyorum:

“Yayın esasları:

Madde 5 – Genel yayın esasları şunlardır:

j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,

k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,

l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,

m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.”

Değerli okurlarım,

2023 seçimlerinde zirve yapan yalan, dolan, iftira ve kumpas haberleri 31 Mart Yerel Seçim öncesi yine zirve yapmaya başladı.

Muhalefet o gün uyudu, bugün de uyuyor tepki göstermiyor.

RTÜK’ün üye yapısında çoğunluk iktidarın temsilcilerinden oluşuyor.

Özgür medyaya yağmur gibi ceza yağdıran RTÜK, yandaş medyanın bu yayıncılığını görmezden geliyor.

Muhalefet ise yandaş medyaya karşı duyarsız ve tepkisiz.

İmamoğlu’na tepki gösteren vatandaşın, “Televizyonlarda seni camilerde göremiyorum” demesi yandaş medyanın ve iktidarın yalan, dolan, iftira ve kumpas haberlerinin ispatıdır.

Cumhur İttifakı partilerinin ve Erdoğan’ın hedefindeki en önemli muhalefet partisi olan CHP’nin lideri Özgür Özel’e diyorum ki;

Hukukçular ve Gazetecilerden oluşan “Yandaş medya izleme” komisyonu kurarak kumpas haberleri tek tek belirleyin,

İftira, yalan ve kumpas haberleri için yandaş medya hakkında;

Dezenformasyon, RTÜK ve Türk Ceza Yasalarına göre suç duyuruları yapıp, davalar açın.

CHP teşkilatları da RTÜK, YSK ve Cumhuriyet Savcılarına on binlerce dilekçe ile şikâyetçi olsunlar.