Yandaş müteahhitlere sefer görev emri çıktı. İktidarın torpili ile Ukrayna’yı yeniden inşa edecekler

Japon basınında yer alan haberlere göre, Türkiye ve Japonya, savaş bittikten sonra Ukrayna’nın yeniden inşası için güçlerini birleştirecek. Yandaş müteahhitler ise ellerini ovuşturarak bekliyor.

Yandaş müteahhitlere sefer görev emri çıktı. İktidarın torpili ile Ukrayna’yı yeniden inşa edecekler

Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna şehirleri büyük hasar gördü. Başkent Kiev başta olmak üzere ülkede pek çok şehirde binalar yıkıldı, altyapı çöktü. Japon medyası, Türk ve Japon şirketlerin, savaş bittiğinde Ukrayna'nın yeniden inşası için iş birliği yapacağını yazdı.

Türkiye ve Japonya, savaş bittiğinde Ukrayna'nın yeniden inşası için birlikte harekete geçecek. İş birliği çerçevesinde Türk ve Japon bakanlar İstanbul'da bir araya gelerek Türkiye, Ukrayna ve Japonya'dan şirketler üç iş forumu düzenleyecek.

Nikkei Asia'dan Sinan Tavşan'ın Japon yetkililerden aktardığına göre, Türk ve Japon bakanlar İstanbul'da bir araya gelecek. Ardından Ukrayna'daki üçüncü ülkelerle iş birliği konusunda ortak açıklama yayımlayacak. Daha sonra Türk, Japon ve Ukraynalı şirket temsilcileri 21 Eylül'de üçlü iş forumunun ilk buluşmasını gerçekleştirecek.

BAKAN BOLAT: BÜYÜK BİR FIRSAT

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'nın yeniden inşasının Türk ve Japon şirketlerin iş birliği açısından büyük bir fırsat olacağını kaydetti. Bolat, "Bu konuda en yakın zamanda bir iş görüşmesi yapıp görüş ve tecrübe paylaşmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda mümkün olan en kısa sürede bir iş toplantısı düzenlemenin ve görüş ve deneyim alışverişini kolaylaştırmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. En önemli hedefimiz, Türk müteahhitlerinin girişimcilik becerilerini ve yerel pazar bilgilerini Japonya'nın finansman kabiliyetleri ve teknolojileriyle birleştirerek bir sinerji yaratmak ve önemli projeler üstlenmektir." ifadelerini kullandı.

TÜRK MÜTEAHHİTLER ŞİMDİYE KADAR UKRAYNA’DA 262 PROJE ALDI

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Nikkei'ye yaptığı açıklamada, bugüne kadar Türk müteahhitlere Ukrayna'da 9,3 milyar dolar değerinde 262 proje ihale edildiğini söyledi.

Eren, Nikkei'ye Türk şirketlerinin savaşın ortasında Kiev ve Irpin çevresindeki kritik köprülerin onarımı gibi önemli projelere katılmaya başladığını söyledi. Eren, katılımın Ukrayna'nın talebi üzerine geldiğini ve "Türk müteahhitlerin Ukrayna'nın yeniden inşasında nasıl önemli sorumluluk üstlenebileceğini" gösterdiğini söyledi.

Eren, "Şu anda bile ülkenin güvenli Batı yakasında, savaştan uzak enerji projelerinin hayata geçirilmesi mümkün. Savaş bittiğinde hasarlı yolların, köprülerin, demiryollarının, enerji altyapısının, hastanelerin, okulların ve idari binaların yeniden inşasına ihtiyaç duyulacak" dedi.

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