Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok üniversitede yasaklandı. Kullanılan yeni teknoloji yararlı mı zararlı mı

Geçtiğimiz günlerde öğrencilerin yapay zekaya ödevlerini yaptırdığı ortaya çıkmış eğitimciler duruma tepki göstermişti. Yapay zeka tarafından yazılmış metinlerin tespit edilmesi durumu eğitimciler arasında yapay zekanın ödevler amacıyla kullanılmaması gerektiği ifade edilmişti.

İNSAN VE YAPAY ZEKANIN YAZDIĞI METİNLER BİRBİRİNDEN AYRILIYOR

OpenAI, insan tarafından yazılan metinler ile yapay zeka tarafından yazılan metinleri ayırt etmek için geliştirilmiş bir yazılım duyurdu.

Öğrencilerin yazdığı ödevleri inceleyen akademisyen, imla kuralları da dahil hiçbir hataya rastlamadığı gibi, öne sürülen görüşlerin altının ustalıkla doldurulduğunu ve yeni sorularla konuya açılımlar getirildiğini de fark etti.

ÖĞRENCİLERİN SEVİYESİ BU ÖDEVİ YAPMAYA YETMİYOR

Öğrencilerin seviyelerinin böyle bir ödev hazırlamaya yetmeyeceğinin farkında olan Aumann, biraz soruşturunca ödevlerin ChatGPT kullanılarak hazırladığını ortaya çıkardı.

Ancak OpenAI, botun bin karakterden az olan içerikleri tespit etmede hata yapabileceğini uyardı ve yapay zeka tarafından yazılmış tüm metinlerin güvenilir bir şekilde tespit edilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

YAPAY ZEKANIN KULLANIMI YASAKLANDI

OpenAI, ChatGPT'nin yetenekleri ve sınırlamalarını tartışmak için ABD'deki eğitimcilerle görüştüğünü açıkladı. Sciences Po gibi birçok üniversite yapay zekanın kullanımını yasakladı.

Bu yasaklama, ChatGPT'nin hukuk fakültesi sınavından geçer not almasından sonra geldi.

Kasım sonunda duyurulan ChatGPT, akademik dünyada etik tartışmalara yol açtı ve kulağa gerçekçi gelen "yalan haberlerin" yazılmasında kullanılması endişe verici bir hal aldı.