3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji & Otomotiv
  • >
  • Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok üniversitede yasaklandı. Kullanılan yeni teknoloji yararlı mı zararlı mı

Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok üniversitede yasaklandı. Kullanılan yeni teknoloji yararlı mı zararlı mı

Yapay zeka kullanılarak yapılan ödevler tespit edildi. Eğitimciler duruma tepki gösterirken yapay zeka birçok üniversitede yasaklandı. Bu da akıllara kullanılan yapay zekanın yararlı mı zararlı mı olduğu sorusunu getirdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:37
Takip Et

Yapay zeka birçok üniversitede yasaklandı

Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok üniversitede yasaklandı. Kullanılan yeni teknoloji yararlı mı zararlı mı
+
Aa
-

Geçtiğimiz günlerde öğrencilerin yapay zekaya ödevlerini yaptırdığı ortaya çıkmış eğitimciler duruma tepki göstermişti. Yapay zeka tarafından yazılmış metinlerin tespit edilmesi durumu eğitimciler arasında yapay zekanın ödevler amacıyla kullanılmaması gerektiği ifade edilmişti.

İNSAN VE YAPAY ZEKANIN YAZDIĞI METİNLER BİRBİRİNDEN AYRILIYOR

OpenAI, insan tarafından yazılan metinler ile yapay zeka tarafından yazılan metinleri ayırt etmek için geliştirilmiş bir yazılım duyurdu.

Öğrencilerin yazdığı ödevleri inceleyen akademisyen, imla kuralları da dahil hiçbir hataya rastlamadığı gibi, öne sürülen görüşlerin altının ustalıkla doldurulduğunu ve yeni sorularla konuya açılımlar getirildiğini de fark etti. 

ÖĞRENCİLERİN SEVİYESİ BU ÖDEVİ YAPMAYA YETMİYOR

Öğrencilerin seviyelerinin böyle bir ödev hazırlamaya yetmeyeceğinin farkında olan Aumann, biraz soruşturunca ödevlerin ChatGPT kullanılarak hazırladığını ortaya çıkardı.

Ancak OpenAI, botun bin karakterden az olan içerikleri tespit etmede hata yapabileceğini uyardı ve yapay zeka tarafından yazılmış tüm metinlerin güvenilir bir şekilde tespit edilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

YAPAY ZEKANIN KULLANIMI YASAKLANDI

OpenAI, ChatGPT'nin yetenekleri ve sınırlamalarını tartışmak için ABD'deki eğitimcilerle görüştüğünü açıkladı. Sciences Po gibi birçok üniversite yapay zekanın kullanımını yasakladı.

Bu yasaklama, ChatGPT'nin hukuk fakültesi sınavından geçer not almasından sonra geldi.

Kasım sonunda duyurulan ChatGPT, akademik dünyada etik tartışmalara yol açtı ve kulağa gerçekçi gelen "yalan haberlerin" yazılmasında kullanılması endişe verici bir hal aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
2
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
3
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
4
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
5
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
6
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
7
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Borsa güne yatay başladı
﻿Borsa güne yatay başladı
﻿Borsa güne yatay başladı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
﻿Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Avuç içi döküntüler hangi hastalığın habercisi?
﻿Avuç içi döküntüler hangi hastalığın habercisi?
﻿Avuç içi döküntüler hangi hastalığın habercisi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.