Yüzde yüz insana benzeyen robot yapıldı. Siz hala her yıl sakız çiğnemek orucu bozar mı diye sorun

Promobot robotu olarak adlandırılan robotun insan hareketlerini yüzde yüz taklit edebildiği ve izleyicilerle, çevresinde bulunan ve sohbet etmek isteyen kişilerle interaktif bir iletişime girebildiği ifade edildi. Hareketli kollarla donatılan bedeninin tam olarak tamamlanmamış olması dikkat çekerken bu haliyle bile insanlığın dış görünüşüne oldukça benzeyebileceği yorumları yapıldı.

Robotun el sıkışarak selamlaşabildiği, adres soranlara yönü gösterebildiği veya eline bir şey alıp taşıyabildiği (yük 1 kg'ı geçmeyecek) aktarıldı.

İnsanlar tarafından verilen komutları değerlendirebilen robotun özel yazılımlar kullanarak algılayabildiği ifade edildi.

ROBOT KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR

İletişim kurarken temel hareketler, dışarıdan gelen komutla gerçekleşiyor. Örneğin "elini salla" denildiğinde robot otomatik olarak kelimeyi algılayıp elini sallıyor.

FARKLI DİLLER ÖĞRENECEK, İNSAN DUYGULARINI TAKLİT EDECEK

Gelecekte robota çeşitli dillerde yazı yazması ve çizmesi de öğretilecek.

Bu model, 600'den fazla insan mikro mimik çeşidini yeniden üretti. İnsan duygularını olabildiğince gerçekçi bir şekilde taklit edebiliyor.

Üretici, yeni modelin geliştirilmesinin sekiz ay sürdüğünü belirtiyor. Yeni insansı robotların yakında alışveriş merkezlerine, MFC'lere ve müzelere giderek çalışabileceği de duyuruldu. Bir robotun fiyatının ise yaklaşık 2,8 milyon ruble olabileceği ifade edildi.

SİZ HALA SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI DİYE SORUN

Bahsi edilen robotun videosunu görenler ve karşısındaki kişiyle kurduğu diyaloga şahit olanlar videoya şu ifadelerle gıpta ettiğini dile getirdi:

İnsanlar bir yerlerde, tıpkı gerçek bir insanmış gibi tepki verebilen, konuşabilen, hisleri taklit edebilen robotlar üretiyor. Siz hala sakız çiğnemek orucu bozar mı diye sorun...