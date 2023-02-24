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Armağan Çağlayan’dan ‘1 milyon lira bağış’ açıklaması. Yaptığı bağış gündem olmuştu

Armağan Çağlayan, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına 1 milyon lira bağışladığı haberlerinin ardından açıklama yaptı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:18
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Yaptığı bağış gündem olmuştu! Armağan Çağlayan’dan ‘1 milyon lira bağış’ açıklaması

Armağan Çağlayan’dan ‘1 milyon lira bağış’ açıklaması. Yaptığı bağış gündem olmuştu
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Sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına 1 milyon lira bağışlamadığını, isim benzerliğinden ötürü karıştırıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV’de düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ bağış kampanyasına 1 milyon TL bağışladığı açıklanan Armağan Çağlayan, bunu kendisinin yapmadığını belirtti.

Armağan Çağlayan, bağışın ‘Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı’ tarafından yapıldığını açıkladı.
Çağlayan, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım."

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