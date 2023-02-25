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Armağan Çağlayan sonunda isyan etti: Yıllarca aynısını yaptınız

Armağan Çağlayan'ın programına son olarak Şevval Şahin konuk olmuştu. Şahin'in aldığı tepkilerden sonra Armağan Çağlayan "Taha'ya da yıllardır aynısını yaptınız" diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 07:30
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'Yıllarca aynısını yaptınız'' Armağan Çağlayan sonunda isyan etti

Armağan Çağlayan sonunda isyan etti: Yıllarca aynısını yaptınız
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Depremden önce yaptığı programları yayınlayan Armağan Çağlayan Şevval Şahin ile yaptığı programı yayınladı. İstanbul'da doğan ancak 19 yaşına kadar Londra'da yaşadığı bilinen model Şahin'in, sohbet sırasında "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" sözleri tepki gördü.

Genç modelin sözlerine gelen eleştirel yorumlar ise Armağan Çağlayan'ın sabrını taşırdı. Daha önce defalarca kez sosyal medya zorbalığına maruz kalan Taha Duymaz'ı örnek gösteren Çağlayan isyan etti.

Armağan Çağlayan Hatay'da enkazda kalarak hayatını kaybeden Taha Duymaz'ı örnek göstererek şunları söyledi:

"Hiçbir şeyden ders almıyoruz! En ufak bir ders! Taha’yı yıllar boyunca sosyal medyada linç ettiniz! Hiç bıkmadan, usanmadan. Siber zorbalık yapıldı Taha’ya. Sonra felaket oldu. Taha enkaz altında kaldı. Gencecik yaşında 'kelebek gibi ömrü' bitti! Bunda da ders almadınız. Hiçbir olaydan mı ders çıkartılmaz!

''Daha Taha’yı yeni yaşamışken, şimdi gelip burada gencecik bir kızı, üstelik kendini anlatmaya çalışırken linç ediyorsunuz. Herkesin 'yas' komiseri olacağımıza, keşke biraz yaşadıklarımızdan ders çıkartsak, keşke."

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