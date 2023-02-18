Armağan Çağlayan'dan yürek burkan Taha Duymaz açıklaması. Son röportajını ona vermişti

Armağan Çağlayan, Maraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalan ve depremin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz hakkında paylaşım yaptı.

Çağlayan, YouTube'da yayınladığı "Gör Beni" adlı programa iki ay önce konuk olarak katılan Duymaz'ın ölümü ile ilgili şunları söyledi:

"Taha’nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı. 'Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım, insanın ömrü kelebek gibi' demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin."