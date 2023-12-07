Yargıya müdahale krizi büyüyor: AKP İl Başkanı ve başsavcı şikayet edildi

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri Hasan Ali Sağlam ve Engin Gül, bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yargıya müdahale iddialarını içeren dilekçeyi sundu.

Dilekçede "Konkordato komiser heyeti olarak görev tevdi edilmiş bulunan Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2022/853 esas sayılı dosyasında görev yapmaktayız. Şikayetimize konu edilecek hususlar ve geçen zaman içerisinde gerçekleşen olaylar; hukuki ve usule uygun olmayan işlemler aşağıda kronolojik olarak verilmiştir" denilerek yargıdaki usulsüzlük iddiaları sıralandı. Müdahalenin 1 milyon 696 bin dolar alacaklı bir şirket lehine, usulsüz işlemler yapılması için baskı biçiminde yapıldığı söylendi.

ÖDENMEYİNCE SORUŞTURMA

Mahkeme tarafından görevlendirildikleri şirketle ilgili olarak, kendilerinden usulsüz taleplerde bulunulduğunu söyleyen Sağlam ve Gül, söz konusu talepleri gerçekleştirmeyince haklarında "örgütlü suçlar"dan soruşturma açıldığını ifade etti.

Alacaklı olduğunu iddia eden bir şirkete usulsüz biçimde ödeme yapılması istendiği, bunu kabul etmemeleri üzerine baskı altına alınarak haklarında soruşturma açıldığı söylendi.

Soruşturmanın ardından görevlendirildikleri şirketin jandarma tarafından basıldığı, şirkete ait ticari evraklar ve şirket bilgisayarlarına el konulduğu, belge ve bilgilerin çuvallarla alındığı ifade edildi. Bir haftada ısmarlama bir bilirkişi raporu hazırlatıldığını iddia eden Sağlam ve Gül, ardından savcılığa çağrıldıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır adliyelerde bilirkişi, kayyumluk, konkordato komiserliği, tereke temsilciliği görevlerinde bulunmamız nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Arif Demir’in ifade alım usulü, tavır ve davranışları konusunda her birimizde ayrı ayrı garip bir durum ve şüpheler oluşturmasına neden olmuştur."

Açılan soruşturmada tuhaflıkları sıralayan bilirkişiler, bu yolla alacaklı şirketin, kendilerini görevden el çektirmeye çalıştığını ifade etti.

AKP Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş

AKP İL BAŞKANI’NA SUÇLAMA

Dosyaya AKP Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş’ün müdahale ettiği iddiasıysa dilekçede şöyle yer aldı:

"AK Parti Tekirdağ İl Başkanı olan Avukat Ali Gümüş, komiser heyetimizden Engin Gül’ü telefonla arayarak, kendisinin birileri tarafından aranarak Kimyager Kimya Anonim Şirketi’nin alacaklarının ödenmesi konusunda yardımcı olunmasını talep etmiş, daha sonra Kimyager Kimya A.Ş. vekili Avukat Mithat Tercan için Engin Gül’den görüşme için randevu talep etmiştir. Engin Gül ofisinde Avukat Mithat Tercan ile görüşmüş, konkordato mevzuatı konusunda bilgi vermiş ancak borçluya ödeme yapma konusunda herhangi bir müdahale de bulunamayacağını belirtmiştir."

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül

PARA HAREKETLERİNİ İNCELEYİN

Alacaklı olduğu iddia edilen şirkete usulsüz ödeme yapmayı kabul etmedikleri için baskı altına alındıklarını, haklarında usulsüz soruşturma ve dava açıldığını, nihayetinde şirket idaresinden el çektirilmeye çalışıldıklarını söyleyen Sağlam ve Gül, HSK’den şu taleplerde bulundu:

"Yukarıda arz edilen tüm hususlar, Alacaklı Kimyager Kimya Anonim Şirketi’nin 1milyon 696 bin dolar alacağı için tüm bu usule uygun olmayan ve derin şüpheler yaratan hukuksuz ve rutin dışı işlemler dikkate alındığında, şikayete konu edilen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Cumhuriyet Savcısı Arif Demir (Arif Demir’in Melih Akbaş ve Avukat Mithat Tercan’ın ve bağlı olduğu Tercan Hukuk Bürosundaki tüm Avukat ve çalışanların birbirleriyle olan telefon görüşmeleri), Melih Akbaş, Avukat Mithat Tercan ve bağlı olduğu Tercan Hukuk Bürosundaki Avukat ve çalışanların, Bilirkişi Kadir Kantar, Ali Hakan Kasapoğlu, Avukat Ender Ölçücüoğlu’nun birbirleri veya birinci derecede yakınları arasında banka hesap hareketlerinin incelenmesini, yine bu kişilerin telefon görüşme kayıtları ile HTS ve aynı baz istasyonundan sinyallerinin tespit edilmesi ile aralarındaki varsa ilişkilerin ortaya çıkartılarak komiser heyetimiz hakkında konkordato kapsamındaki bir ticari alacaklının alacağının tahsili için olduğu açıkça belli olan ancak alacak miktarının yaptıkları soruşturma dosyasının da bu kadar hızlı davrandıkları birlikte değerlendirilerek tüm bu kişilerin haklarında detaylı bir soruşturma ve inceleme yapılmasını sayın HSK’dan arz ederiz."

Öte yandan Yargının görevlendirdiği iki isim, aynı kişiler tarafından benzer şekilde başka dosyalara da müdahalelerin söz konusu olduğunu ifade etti.