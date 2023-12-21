Dilan Polat davasını sürdüren savcı adeta sürgüne gönderildi. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna atandı

Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat davasını sürdüren savcı adeta sürgüne gönderildi. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna atandı
Dilan-Engin Polat çiftinin davasını sürdüren ve hakkında HSK tarafından rüşvet iddiasıyla soruşturma bulunan savcı Gökalp Kökçü, Erzurum’a Bölge Adliye Mahkemesi'ne düz savcı olarak sürüldü.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) uzun süredir beklenen mazeret kararnamesini yayınladı. 400'e yakın hakim ve savcının yeri değiştirildi.

Kararnamede Adalet Bakanlığı bünyesinde tetkik hakimi olan 170 ismin HSK bünyesinde çalışmaları için görevlendirildiği öğrenildi. Yaklaşık 150 hakim ve savcının ise mazeret nedeniyle yer değişikliği yapıldı.

DİLAN POLAT DAVASINDA GELİŞME

Dilan Polat soruşturmasını yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi. Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne düz savcı olarak sürgün edildi. 20 yıl sonra İstanbul dışında görev yapacağı belirtilen Kökçü hakkında HSK tarafından rüşvet iddiasıyla devam eden 3 ayrı soruşturma nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı söylendi.

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POLAT DAVASINDA 4 POLİSİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Gazeteci Murat Ağırel ise görev değişikliklerine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Benim duyduğum bilgi Polat davasının başından itibaren olan 4 polisin görev yerinin değiştirildiği bilgisiydi. Polis memurlarının yerinin değiştirilmesi rutin bir olay mı ,yoksa bir gelişme sonuncuda mı gerçekleştirildi bilmiyoruz. Ancak az önce haberlere düşen bilgiye göre ise Polat davasına ve Şike davasına bakan savcının yeri de değiştirilmiş."

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ÖZDAĞ: POLİSLER TASFİYE EDİLDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dilan Polat soruşturmasında görev yapan polislerin görevden alındığını ileri sürmüştü.

Özdağ yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yine bir skandal, istanbul Mali Şubede, Dilan POLAT dosyasına bakan özel ekip
(5 komiser 3 memur) apar topar görevden alınıp en ücra karakollara sürülmüş. Özel ekibin aralarında A.I.’da olan 40-50 kişiyi daha gözaltına alayacaklar için görevden alındıkları ileri sürülüyor. Doğru ise çok çok yazık."

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