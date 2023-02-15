Borsa açıldı. Borsa'da şu an neler oluyor ilk bilgiler geldi

Pazartesi - Salı ve Çarşamba günleri defalarca devre kesen Borsa İstanbul'da işlemler Çarşamba günü de 2 kez devre kesmesinin ardından işlemler tamamen durdurulmuştu.

Borsa İstanbul çarşamba gününü yüzde 8.02 düşüşle 4.505 puandan kapatmıştı.

BORSA'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ TÜM İŞLEMLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Borsa İstanbul tarafından açıklanan karara göre Çarşamba günü gerçekleşen tüm işlemler iptal edilmişti. Pazartesi ve Salı günleri ise iptal edilmedi.

Yatırımcılar ve piyasa aktörleri deprem felaketinin olduğu bölgede yatırımcıların yüzde 10'unun yaşadığını ve mağdur olmamaları için Pazartesi ve Salı günü gerçekleşen işlemlerin iptali için baskı kurmuştu. Ancak gerçekleşmedi.

Bugün açılacak olan Borsa İstanbul'da depremin olumsuz etkilerinin yansımaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş ve Sermaye Piyasası Kurulu bir takım önlemler aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şirketlerin hisse geri alımlarında stopaj vergisini sıfırladı. Karar dün yayınlanan mükerrer Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararın ardından Borsa İstanbul'a kote olan şirketler geri alım miktarlarını açıklamaya başladı.

BORSA YENİDEN AÇILDI

Bugün yeniden açılan Borsa İstanbul güne yüzde 5.86 yükselişle açıldı.

BORSANIN KAPALI OLMASI BİR ÇOK ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Borsa İstanbul'da işlemlerin 3 gün devam etmesi hem yatırımcı hem siyasiler tarafından çok eleştirildi. Özellikle bölgede bulunan 381 bin yatırımcının işlem yapamaması her şeyini kaybetmiş depremzedeye bir darbe de sermaye piyasalarından geldi şeklinde yorumlandı.

Eleştiriler üzerine depremin olduğu 6 ve 7 Şubat değil 8 Şubat çarşamba günkü işlemler iptal edildi. Yatırımcı yüzde 8'i aşan kayıpla kapanan çarşamba günkü işlemlerin iptal edilmesine sevinse de pazartesi ve salı günkü yüzde 8.8'lik kayıp da yatırımcıya önemli darbe vurdu.

İşlemlerin geçerli olduğu 2 günde yüzde 8.8 eriyen borsada borsa şirketlerine yatırım yapanların toplam portföyleri ise 480 milyar lira (25 milyar dolar) azaldı.

DEPREMZEDENİN PORTFÖYÜ 56,2 MİLYAR LİRA

Büyük depremin ardından 3 gün kapanmayan, sonrasında ise çarşamba günkü işlemleri iptal edilen Borsa İstanbul'da işlemlerin geçerli olduğu 2 günde deprem bölgesindeki 10 ildeki 381 bin yatırımcının 5.4 milyar lira kaybı oluştu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu rakamlarına göre depremzedelerin şu anda borsadaki portföyü 56.2 milyar lira düzeyinde. Pazartesi sabahı bu rakam 61.5 milyar liraydı.

EKONOMİST UĞUR GÜRSES "BORSA AKBABALARINI KURTARMAK UĞRUNA" DİYEREK ELEŞTİRMİŞTİ

Borsa için çıktığı gibi düşer diyen Ekonomist Uğur Gürses sosyal medyadan ''Borsa akbabalarını kurtarmak uğruna, siyasi bekaa hesaplarıyla popülizm uğruna bireysel emeklilik devlet katkı fonlarını hisse senedine sürenlerin hiç utanması yok mu?'' diyerek isyan etmiş, hükümetin uzun bir zamandır yatırımcıyı çekmek için cesaretlendirdiği Borsa İstanbul’da depremin ilk günü olan 6 Şubat’tan itibaren üç gün boyunca hiçbir şey olmamış gibi işlemler devam etti.

Gürses, Resmi Gazete’de yayımlanan bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkında yönetmelikte yapılan değişikliğe vurgu yaparak Twitter'dan "Eğer depremde enkaz altında kalanların, sağ kurtulanların borsa yatırımlarını korumak istiyorsanız ne yapılacağı belli'' diyerek paylaşımda bulundu.