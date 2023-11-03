Yarınki imza günü öncesi Arap ırkçısı 515 çetesinden Fatih Ergin'e ölüm tehdidi. Yazdığı kitapla deşifre çeteyi deşifre etmişti

Gazeteci, yazar Fatih Ergin, ‘‘515 Haşimi-Türkiye’deki Suriyeli Çete’’ isimli kitabının yarınki imza günü öncesi Arap ırkıçısı çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yarınki imza günü öncesi Arap ırkçısı 515 çetesinden Fatih Ergin'e ölüm tehdidi. Yazdığı kitapla deşifre çeteyi deşifre etmişti

Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelen sığınmacı ve kaçak sorunu her geçen gün katlanarak büyümeye devam ederken konu ile ilgiliyi gündeme oturacak bir kitap yayımlandı.

Sığınmacı sorununa karşı eğilimi ile öne çıkan ve bu başlık altında birçok skandalı ortaya çıkaran gazeteci yazar Fatih Ergin, “515 Haşimi-Türkiye’deki Suriyeli Çete” adlı kitabıyla kamuoyunun önüne dikkat çeken bir dosyayı koymuştu.

Fatih Ergin, yarın TÜYAP’ta saat 15.00’da gerçekleştirilecek kitabının imza günü öncesinde sosyal medyada 515 çetesinin üyeleri tarafından planlı olarak tehdit edilmeye devam ediliyor.

Bugün gündüz saatlerinde Ergin X hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Son günlerde İstanbul'da sanayi sitelerine yapılan operasyonlarda terör örgütleri ile bağlantılı kaçak Suriyeliler yakalandı. Kaçakların dükkanların camına "515" yazdığı tespit edildi! Kitabımda anlattığım Suriyelilerin kurduğu Arap ırkçısı 515 çetesi sinsice büyüyor!’’ paylaşımı üzerine Fatih Ergin, çete üyeleri tarafından tehdit edilmişi.

Gelen tehditler yalnızca Ergin’le sınırlı kalmamış yapılan paylaşımlarda Türk halkı da “Sprey boya alıp her yere 515 yazın, olaylar geliyor”, “keleşi al karakol bas”’, “Allah’ın aslanları geliyor. Haşimiler Türklere ders verecektir! 515” gibi ifadelerle açıkça tehdit edilmişti.

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Arap ırkçısı çetenin Fatih Ergin’e ve ailesine yönelik tehditlerin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak çetenin başka bir mensubundan gelen mesajda “Sana ve ailene tecavüz edip öldüreceğiz”, “Seni arıyoruz ve bulacağız” şeklinde ifadeler kullanıldı.

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515 HAŞİMİ NEDİR?

Geniş bir coğrafyaya yayılan Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, bu “515” sayısı ise Osmanlı’ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin simgesi olduğu ifade ediyor. Kayıtlara göre Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz desteğiyle Osmanlı Devleti’ne isyan etmiş, Arap Yarımadası’nın kontrolünü eline geçirmiş, fakat birkaç yıl sonra Suudi Hanedanlığı’na yine bir isyanla kaybetmişlerdi.

Sonra da Başta Ürdün ve Suriye olmak üzere Orta Doğu’daki ülkelere dağılmışlar. ‘515’ sembolü Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olduğu iddia ediliyor.

515 Haşimi çetesi Türkiye’de de son dönemde hızla yayılırken özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Sakarya ve İstanbul’da çok sık görülmeye başlamış, arabalarının arkasına evlerin duvarlarına ‘515’ yazmışlardı.

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Fatih Ergin’e imza günü öncesi 515 çetesinden tehdit. Suriyeli Arap ırkçısı çeteyi yazdığı kitapla deşifre etmişti
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