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Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye mesajı 'Yeni sayfa açabilir'

Avrupa Parlamentosu (AP) Kalkınma Komitesi, depremlerden sonra Türkiye ve depremlerden etkilenen Suriye’deki insani durumu, Lenarcic'in katıldığı oturumda değerlendirdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 00:20
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Yaşanan dayanışma sonrası Avrupa Birliğinden Türkiye mesajı geldi

Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye mesajı 'Yeni sayfa açabilir'
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(AA)- Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun insani yardımlar ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin tüm araçlarıyla Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bence bu deprem trajedisi, özellikle Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır." dedi.

Lenarcic, oturumda, AB'nin depremin akabinde tüm araçlarını harekete geçirdiğini belirterek, "Tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

"YENİ BİR SAYFA AÇMAK İÇİN FIRSATTIR"

"Bu desteğin öngörülebilir gelecekte AB'nin de ötesinde devam etmesi ve daha geniş uluslararası toplumun yeniden yapılanma ve rehabilitasyona yardım etmesi gerekecek." diye konuşan Lenarcic, "Bence bu deprem trajedisi, özellikle Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Lenarcic, AB Komisyonu ile AB Konseyi İsveç dönem başkanlığının bu ay içinde Brüksel'de düzenleyeceği uluslararası bağışçılar konferansına değinerek, "Bağışçılar konferansında toplanacak fonun sadece cömert olmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek inşaat sürecinin daha iyi olmasını sağlaması anlamında iyi harcanacağını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

 

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