Pelin Akil'den çok özel doğum günü kutlaması. Bazı insanların yeri ayrıdır hayatınızda

Son dönemin başarılı oyuncularından Pelin Akil, ikiz çocuklarından ayırdığı her fırsatta takipçileriyle etkileşim haline giriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Akil son olarak usta tiyatrocu Haldun Dormen'in doğum gününü kutladı.

Dormen'le birlikte çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Pelin Akil yaptığı paylaşıma şu satırları düştü:

"Bazı insanların yeri ayrıdır hayatınızda. Sevdiğiniz ve yapmak istediğiniz şeyleri sizden önce yapmış duayen biri vardır ve hep de karşınıza çıkar, gerçekten kalbinde yapmak istediğin şeyi unutmaman için seni hatırlatır gibi. Ama o bunun hiç farkında bile değildir. O kişi Haldun Dormen işte benim için.

Müzikal geçmişine, azmine, yıllarını vermesine, hiç durmadan çalışmasına, merhametine, sevgisine hayran olduğum canım hocam (ki hoca denmesini hiç sevmez) iyi ki doğdunuz sizi çok seviyorum.

-Haldun abi burayı değiştirsek mi , yapamayacağım sanki

-Yaparsın şekerim (Yaptı)"