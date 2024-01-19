Yaşanmaz, sürünülür…

Ülkemizin sorunlarına çözümler üreten yazılarını zevkle takip ettiğim kadim okurum elektrik mühendisi ve araştırmacı yazar Semih Kalkanoğlu gözlerimi yaşatan şöyle bir e-posta gönderdi.

“Sayın Uğuroğlu,

Şu anda girdiğim e-devlet hesabımdaki emekli maaşıma göre;

Net maaşım 7.050 lira.

Ek ödemem 403 lira.

Toplam elime geçecek SSK emekli maaşım: 7.453 lira.(!)

Ev kiramı 2 yıl süren mahkeme sonrası 15 Aralık 2023'te 4.000 lira yaptık.

Apartman aidatı Şubat 2023'te %100 zamla 250 liradan 500 liraya çıktı.

2024 zamları yansıyacağına göre kira da aidat da elektrik de su da doğalgaz da ekmek de yani iğneden ipliğe her şey artacak.

Bu ülkede bu gelir ve giderlerle yaşanır mı?

Mahkemeye de gidilemez ki mahkemeler ve avukatlar da bedava değil.(!)

Yaşım 69.

Mesleğimde 3 teknik okulu art arda bitirdim, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nün kurulmasını sağladığımız öğrenci boykotunun lideriyim ve Hacettepe Üniversitesi'nin ilk elektrik mühendislerinden biriyim ve bugün mesleğimin tam 55. yılımdayım.(!)

Ve 2012'den beri işsizim ve eşimle açız.

İngilizce ve Rusça biliyorum. Almanca öğrenmeye de başladım.

Eşim Türk ve Moldova vatandaşı. Moldova 2015'te AB'ye geçici üye olarak kabul edildi. Tam Üyelik tarihi 2025 olarak açıklandı ama AB ilgilileri ile Moldova Devleti arasında Kesin Kabul Görüşmeleri de başladı.

Belki Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Kesin Kabul Tarihi 2024 olacak gibi.

İşte o zaman eşime tüm AB kapıları sonuna kadar açılacak. En sonunda bu tarihi bekliyoruz.

Artık 2024'te Allah da yardım ederse insanca yaşayabilmek için maalesef Türkiye'den göç etmek, kaçmak zorundayız.

Bu ülkede yaşamamız için hiç bir neden kalmadı

Emeklilere ailelerini de katarsak yaklaşık 25 milyon seçmen var

Ve hiç anlamıyoruz ki, neden emekliler hâlâ Erdoğan’a ve AKP'ye oy veriyorlar?

Bugün en düşük emekli maaşı 1000 Euro karşılığı Türk lirası olmalı.

Emekliler CHP'ye oy verseler, CHP iktidara gelecek sorunları bitecek.

Sosyal devlet olma açısından Türkiye Cumhuriyeti maalesef tamamen bitti, bitirildi…

Emeklilerin aldıkları paralarla bu ülkede insanca yaşanmaz sürünülür…

Emekliler yılı mı? Haydi oradan…”