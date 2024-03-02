Yasemin Güveli fırtınası. Beşiktaş durduramadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Belediyespor ile Beşiktaş Ayos karşı karşıya geldi.
ASKİ Atatürk Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çukurova Belediyespor 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Son dönemin yıldız voleybolcularından Yasemin Güveli, Beşiktaş karşısında da etkili bir performans ortaya koydu.
Karşılaşmayı 11 sayıyla tamamlayan Yasemin, 2 kez servis kırdı. Servis karşılamada yüzde 100'le oynayan Yasemin, 2 kez de rakibine blok yapıp geçit vermedi.
Yasemin Güveli galibiyette önemli rol oynadı.
Çukurova Belediyespor: 3 - Beşiktaş Ayos: 2
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Ramazan Demiröz, Halit Cerid
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)
Beşiktaş Ayos: Salas, Bengisu Aygün, Canzian, İdil Naz Başcan, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Plak, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 25-21, 22-25, 22-25, 25-21, 15-11
Süre: 135 dakika (27, 29, 30, 30, 19)