Yasemin Güveli fırtınası. Beşiktaş durduramadı

Kaynak: Haber Merkezi
Yasemin Güveli fırtınası. Beşiktaş durduramadı
Son dönemin parlayan yıldızı Yasemin Güveli, Çukurova Belediyespor'u, Beşiktaş karşısında da galibiyete taşıdı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Belediyespor ile Beşiktaş Ayos karşı karşıya geldi.

ASKİ Atatürk Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çukurova Belediyespor 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Son dönemin yıldız voleybolcularından Yasemin Güveli, Beşiktaş karşısında da etkili bir performans ortaya koydu.

Karşılaşmayı 11 sayıyla tamamlayan Yasemin, 2 kez servis kırdı. Servis karşılamada yüzde 100'le oynayan Yasemin, 2 kez de rakibine blok yapıp geçit vermedi.

Yasemin Güveli galibiyette önemli rol oynadı.

Çukurova Belediyespor: 3 - Beşiktaş Ayos: 2
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Ramazan Demiröz, Halit Cerid
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)
Beşiktaş Ayos: Salas, Bengisu Aygün, Canzian, İdil Naz Başcan, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Plak, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 25-21, 22-25, 22-25, 25-21, 15-11
Süre: 135 dakika (27, 29, 30, 30, 19)

ghq0f3-xiaayb85.jpeg

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin Hatay maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan 4 ay sonra flaş karar
Trabzonspor yeni başkanını seçti. 613 oy aldı
Fenerbahçe doludizgin. Üst üste 26. galibiyet
Yılmaz Vural zoru başardı
Sen neymişsin Yasemin Güveli. Büyük sırrını açıkladı. Kendine hayran bıraktı
Zehra Güneş'i bırak Yasemin Güveli'ye bak. Tam bir esmer güzeli. Güzelliği ile dikkat çekti Zehra'yı tahtından etti
Son Haberler
Askeri personeli taşıyan araç zincirleme trafik kazasına karıştı Gündem
Askeri personeli taşıyan araç zincirleme trafik kazasına karıştı
Murat Kurum'dan kendisine çapsız diyen Özgür Özel'e yanıt Gündem
Murat Kurum'dan kendisine çapsız diyen Özgür Özel'e yanıt
Fenerbahçe'nin Hatay maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan 4 ay sonra flaş karar Spor
Fenerbahçe'nin Hatay maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan 4 ay sonra flaş karar
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Otomobilin üstünde koltuk taşıdı. Bu bir sadece Türkiye’de olur haberidir Yaşam
Otomobilin üstünde koltuk taşıdı. Bu bir sadece Türkiye’de olur haberidir
Burak Yılmaz büyüsü Rize'de son buldu. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Burak Yılmaz büyüsü Rize'de son buldu. Turgay Beşyıldız yazdı
Ecel direksiyon başında yakaladı Gündem
Ecel direksiyon başında yakaladı