Statlardan canlı skor vererek dünya kadar para kazanıyorlar. Herkes yapabilir

Kaynak: Haber Merkezi
Statlardan canlı skor vererek dünya kadar para kazanıyorlar. Herkes yapabilir
Dünya genelinde bahis sektörüne artan ilgi canlı skor veren siteleri de popüler hale getirdi.

Özellikle futbolda büyüyen bahis pastası anlık skor sitelerinin artmasına neden oldu.

Futbol başta olma üzere basketbol, voleybol ve tenis gibi birçok branşa dünya genelinde milyar dolarları bulan bahis oynanıyor.

Bahis severler de skorları anlık olarak takip edebilmek için birçok canlı skor uygulamasından müsabakaları izliyor.

Dünyanın en ücra stadından en alt liglerden skorları anında ekrana getiren sitelerin bon binlerce çalışanı olması da dikkat çekiyor.

Canlı skorların ve istatistiklerin hızlı bir şekilde nasıl aktarıldığı merak edilirken ortaya çıkan bir video bu uygulamayı gözler önüne serdi.

Herkesin bu konuda bir teorisi vardır.

Gerçek şu ki bu hizmeti sağlayan global şirketler var.

Evet aklınıza gelebilecek her lig ve her maça adam gönderip canlı olarak videoda gördüğünüz gibi bu hizmeti verdiriyorlar.

Bahis siteleri de bu şirketler ile anlaşma yapıp her maçın anlık istatistik ve oyun içi anlık reaksiyonlarını yansıtmak için ciddi paralar ödüyorlar.

Anlık skorları veren sitelerin ise on binlerce çalışanının olduğu biliniyor.

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