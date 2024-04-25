Yasemin Güveli gümbür gümbür. Görenler gözlerini alamadı

Güzel voleybolcu Yasemin Güveli, sezonun ilk yarısında Eczacıbaşı'nda kadro dışı bırakılmış, uzun süre oynayamamıştı.

Sezonun devre arasında Çukurova Belediye takımına transfer olan Yasemin Güveli, kısa sürede forma girdi. Yarım sezon oynamasına rağmen de Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun en başarılı oyuncularından biri oldu.

25 yaşındaki Yasemin Güveli, başarısının karşılığını almakta gecikmedi.

Voleybol Milli Takımı'nın geniş kadrosuna giren Yasemin Güveli, bir de imza attı.

Güveli, yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin sona ermesiyle herkes tatile çıkarken, Yasemin Güveli'yi salonda görenler gözlerini alamadı.

Tatile çıkmak yerine milli takımın maçlarına ve yeni sezona hazırlanan Yasemin Güveli, hoca eşliğinde Taç Spor Tesisleri'nde çalışıyor.

Yasemin Güveli'nin milli takımın geniş kadrosundan sonra as kadrosuna girmesine kesin gözüyle bakılıyor.