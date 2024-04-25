Yasemin Güveli gümbür gümbür. Görenler gözlerini alamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Yasemin Güveli gümbür gümbür. Görenler gözlerini alamadı
Milli voleybolcu Yasemin Güveli yine etkiledi.

Güzel voleybolcu Yasemin Güveli, sezonun ilk yarısında Eczacıbaşı'nda kadro dışı bırakılmış, uzun süre oynayamamıştı.

Sezonun devre arasında Çukurova Belediye takımına transfer olan Yasemin Güveli, kısa sürede forma girdi. Yarım sezon oynamasına rağmen de Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun en başarılı oyuncularından biri oldu.

25 yaşındaki Yasemin Güveli, başarısının karşılığını almakta gecikmedi.

Voleybol Milli Takımı'nın geniş kadrosuna giren Yasemin Güveli, bir de imza attı.

Güveli, yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin sona ermesiyle herkes tatile çıkarken, Yasemin Güveli'yi salonda görenler gözlerini alamadı.

Tatile çıkmak yerine milli takımın maçlarına ve yeni sezona hazırlanan Yasemin Güveli, hoca eşliğinde Taç Spor Tesisleri'nde çalışıyor.

Yasemin Güveli'nin milli takımın geniş kadrosundan sonra as kadrosuna girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

turkiye-belcika-24.jpg

yasemin-guveli-height.jpg

yasemin-guveli-facebook.jpg

İlgili Haberler
Cansu Özbay kasıp kavurdu. Milli voleybolcu sezon biter bitmez soluğu Maldivler'de aldı
Milli voleybolcu Saliha Şahin ve arkadaşlarının soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı. Çılgın kutlama. Yer yerinden oynadı
İşte Voleybol Milli Takımı'nın yeni yıldızı. Bianka İlayda Mumcular kimdir?
İşte Voleybol Milli Takımı'nın yeni yıldızı. Bianka İlayda Mumcular kimdir?
Brezilyalı voleybolcu Ebrar Karakurt'a sataştı. Türk taraftarlar ayaklandı
Son Haberler
Gece sağlam bıraktı sabah küle dönmüş şekilde buldu Gündem
Gece sağlam bıraktı sabah küle dönmüş şekilde buldu
Düzce'de su kanalına düşen boğa böyle kurtarıldı Yerel Haberler
Düzce'de su kanalına düşen boğa böyle kurtarıldı
Karabük'te sahte alkol operasyonu Yerel Haberler
Karabük'te sahte alkol operasyonu
Bakanlıktan bu ürünler için flaş karar. Son tarih de açıklandı Gündem
Bakanlıktan bu ürünler için flaş karar. Son tarih de açıklandı
Vicdansız bakıcıya hapis cezası. Otizmli gence yaptıkları şok etmişti Gündem
Vicdansız bakıcıya hapis cezası. Otizmli gence yaptıkları şok etmişti
Osmaniye'de yangın söndürme dronu düştü Yerel Haberler
Osmaniye'de yangın söndürme dronu düştü
Basit bir ısırık deyip geçmeyin. Organ yetmezliğine kadar gidebilir Sağlık
Basit bir ısırık deyip geçmeyin. Organ yetmezliğine kadar gidebilir