İnan Kıraç tarafını belli etti

Kaynak: Haber Merkezi
İnan Kıraç tarafını belli etti
Galatasaray'da yaklaşan seçimler öncesi İnan Kıraç'tan sürpriz bir çıkış geldi.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray’da seçimler yaklaşıyor.

18 Mayıs’ta gerçekleşecek olağan seçim öncesi kulisler hareketlenmeye başladı.

Mevcut başkan Dursun Özbek’in yeniden aday olması beklenen seçimlerde Başkan Vekili Erden Timur’un yeni yönetimde görev alıp almayacağı ise belli değil.

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Galatasaray camiasında bir kısmın rahatsız olduğu Erden Timur’a sürpriz bir isimden destek geldi.

Galatasaray tutkusu bilinsede geri planda kalmayı tercih eden İnan Kıraç Erden Timur’a desteğini açıkladı.

İşte İnan Kıraç’ın sözleri:

"Başkan Dursun Bey ve genç kardeşimiz Erden Bey, hem sportif hem de mali anlamda güzel işler yaptılar. İstikrar devam etmeli. Lig yarışı bitine kadar tek vücut olmayı sürdürelim. Seçim ikinci planda kalsın"

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