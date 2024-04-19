İşte Voleybol Milli Takımı'nın yeni yıldızı. Bianka İlayda Mumcular kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi için geniş kadrosu açıklandı.
Kadroda yer alan yeni isim Bianka İlayda Mumcular oldu.
BİANKA İLAYDA MUMCULAR KİMDİR?
Kadronun en çok dikkat çeken ismi Bianka İlayda Mumcular.
Bianka İlayda Mumcular'ın annesi Rus. Babası Türk.
18 Haziran 2006'da Türkmenistan'da doğdu.
Voleybola 10 yaşındayken Eczacıbaşı alt yapısında başladı. Smaçör.
3 yıl önce Beşiktaş'a transfer oldu. Geride kalan sezonda ise Edremit Belediyesi Altınoluk Spor Kulübü'nde forma giydi.
Boyu 1.90.