Cansu Özbay kasıp kavurdu. Milli voleybolcu sezon biter bitmez soluğu Maldivler'de aldı

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Cansu Özbay, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon biter bitmez soluğu Maldivler'de aldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Filenin Sultanları'nın 14 Mayıs'ta başlayacağı Milletler Ligi turnuvası öncesi dinlenmek isteyen Özbay, kaçamak yaptı ve Maldivler'e gitti.
Maldivler'den fotoğraf paylaşan Cansu Özbay, 'Cennet'ten kartpostal' notunu düştü.
Cansu Özbay'ın fotoğrafına yorum yağarken, paylaşım binlerce beğeni aldı.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MİLLETLER LİGİ HEYECANI
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2024'teki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verecek.
Milli takımın Milletler Ligi'nde TSİ maç programı şöyle;
1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
3.Hafta – Hong Kong/Çin
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya
HER HAFTA 4 MAÇ
Sultanlar, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 maç oynayacak.
Milli Takımımız, ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya'da, ikinci hafta 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Amerika'da, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran tarihleri arasında Çin'de mücadele edecek.
16 takımın oynayacağı VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde karşılaşma hakkı kazanacak.