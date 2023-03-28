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Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'ye geldi. Fiyatı ve özellikleri açıklandı

Yeni Mercedes-Benz B-Serisi Türkiye’de satışa sunuldu. Fiyatı ve özellikleri de belli oldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 11:08
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Yeni Mercedes B-Serisinin fiyatı ve özellikleri açıklandı

Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'ye geldi. Fiyatı ve özellikleri açıklandı
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Türkiye'de satışa sunulan yeni Mercedes-Benz B-Serisi’nin özellikleri ve fiyatı paylaşıldı.

Mercedes B-Serisinin fiyatı 1.509.500 TL olarak duyuruldu.

ÖZELLİKLERİ

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, yeni B-Serisi’nin ön bölümünde yeni tasarım LED farlar ve radyatör ızgarası bulunuyor. Arkada ise iki parçalı stop lambaları artık standart olarak LED teknolojisine sahip.Yeni B-Serisi standart özel metalik renk seçeneği ile öne çıkıyor.

Eğlence ve bilgilendirme için biri 10,25 inç olmak üzere standart olarak sunulan çift ekran karşılıyor. İki adet 10,25 inç ekrana sahip isteğe bağlı versiyon ise havada süzülen tek bir geniş ekran hissi uyandırıyor. Yeni nesil direksiyon standart olarak napa deri ile sunuluyor.

Sunulan "Progressive" donanım versiyonunda siyah, siyah/macchiato ve yeni siyah/adaçayı yeşili renklerini içeren palet ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Ayrıca siyah veya bahia kahverengisi deri koltuklar da tercih edilebiliyor. Yıldız desenli yeni döşeme, iç mekanda heyecan verici bir vurgu oluşturuyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ

Yeni B-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi ve elektrikli hale getirildi. İlk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor. B-Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve sürüş deneyimini önemli oranda iyileştiriyor. Çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha az titreşim ve daha az ses üretiyor.

Ayrıca “süzülme” işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor. RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor.

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