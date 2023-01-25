Türkiye'de satılan en pahalı otomobil. Fiyatı duyanın ağzı açık kaldı

Dünyanın en pahalı otomobili belli oldu. Alman markası olan Mercedes'in son arabasının fiyatını duyanlar şaştı kaldı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaşımında yer alan bilgilere göre, Türkiye'de satılan en pahalı otomobili ortaya çıktı. 2 milyon Euro fiyata sahip Mercedes-AMG GT Black Series model otomobilin bir Türk iş insanı tarafından alındığını aktardı.

0-100'E 3.2 SANİYEDE ÇIKIYOR

Yaklaşık 41 milyon TL eden otomobili görenler hayranlığını da gizleyemiyor. Saatte 1.100 kg hava basabilen Biturbo desteği ile beraber Mercedes-AMG GT Black Series, 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlarken 0-200 km/s hızlanması 9 saniyenin altında gerçekleşiyor.

MERCEDES AMG- GT BLACK SERİES'İN ÖZELLİKLERİ

Motor hacmi 3.982 cc

Maksimum güç 730 BG (537 kW), 6.700-6.900 d/d

Maksimum tork 800 Nm, 2.000-6.000 d/d

Çekiş tipi Arkadan itiş

Şanzıman AMG SPEEDSHIFT DCT 7G

Karma Koşullarda Yakıt Tüketimi 12,8 lt/100 km

Hızlanma 0-100 km/s 3,2 sn

Maksimum hız 325 km/s