Twitter'da mavi tik alma kriterleri açıklandı

Twitter Blue skandalından sonra mavi tik konusunda geri adım atan atılmış ve yeni onay sisteminin aktif edildiği duyurulmuştu. Altın, gri ve mavi onay işaretleri ile ilgili detaylar da paylaşılmıştı. Kullanıcılar hesabına mavi tik için alabilmek hangi kriterlere sahip olması gerektiğini bilemiyordu.

Twitter, belirli gereksinimlere göre bağımsız olarak doğruladığı, kamu yararına olan aktif, dikkate değer ve gerçek hesapları belirtmek için mavi bir onay işareti kullandığını açıkladı. Mavi onay işaretinde köklü değişikliğe giden Twitter, artık sadece belirli kriterleri sağlayan Blue abonelerine sunulacağını belirtti.

Mavi onay işareti alabilmek için kriterler şu şekilde:

- Yalnızca Twitter Blue’ya aktif olarak abone olan hesaplar mavi onay işaretini almaya hak kazanabilecek.

- Eksiksiz: Hesabınızın bir görünen adı ve profil fotoğrafı olmalıdır.

- Aktif kullanım: Twitter Blue’ya abone olmak için hesabınızın son 30 gün içinde aktif olması gerekir.

- Güvenlik: Hesabınız abonelik tarihinden itibaren 90 günden eski olmalı ve onaylanmış bir telefon numarasına sahip olmalıdır.

- Aldatıcı Olmayan: Hesabınızda profil fotoğrafınız, görünen adınız veya kullanıcı adınızda (@handle) yakın zamanda herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

- Hesabınızda yanıltıcı veya yanıltıcı olduğuna dair hiçbir işaret bulunmamalıdır.

- Hesabınızda platform manipülasyonu ve istenmeyen e-posta ile ilgili herhangi bir uyarı bulunmamalıdır.