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Twitter'ın eski çalışanları rakip bir uygulama kurdu. Tüm kullanıcılar Spill'e kayacak

Twitter'ı satın alan Elon Musk tarafından kovulan eski Twitter çalışanları yeni bir sosyal medya uygulaması kurdu. Twitter kullanıcılarının büyük çoğunluğunun 'Spill' adlı uygulamaya kayacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 09:53
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Eski Twitter çalışanları Spill adlı sosyal medya uygulaması kurdu

Twitter'ın eski çalışanları rakip bir uygulama kurdu. Tüm kullanıcılar Spill'e kayacak
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Twitter’ın eski çalışanları olarak tanımlanan Alphonzo Phonz Terrell ve DeVaris Brown, iddialara göre Twitter'da çalışmaya başladıkları ilk gün oryantasyon sırasında tanıştı. Sadece birkaç yıl sonra kendi sosyal medya platformlarını kuracaklarını tahmin etmiyorlardı. Şu ana kadar platformun Sosyal ve Editoryal küresel başkanı olarak görev yapan Terrell, “Orada sadece iki siyah vardı ve hey, hadi arkadaş olalım dedik" ifadelerini kullandı. Terrell, geçen ay, Elon Musk'ın devralmasıyla işten çıkarılan binlerce çalışandan biri olduğunu açıkladı. Brown ise Twitter'da makine öğrenimi üzerinde çalışan bir ürün müdürü görevini üstlenmişti. 2020 yılında Twitter'dan ayrılarak A Serisi bir girişim olan Meroxa'yı kurdu. Meroxa, şirketlerin veri hatlarını oluşturmasını kolaylaştıran çözümler üreten bir uygulama olarak açıklandı.

Terrell ve Brown, "kültürü ön plana çıkaran gerçek zamanlı bir konuşma platformu" olarak tanımladıkları Spill için bekleme listesi kayıtlarına başladıklarını duyurdu. Platformun yaklaşık altı ile sekiz hafta içinde hizmete girmesinin beklendiği ifade edildi.

Kurucular, Spill'in baştan itibaren yaratıcı para kazanma özellikleri oluşturmasının önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti. Spill, viral hale gelen gönderileri çizelgelemek ve arkasındaki içerik oluşturucuları ödüllendirmek için blockchain teknolojisini kullanacağının altını çizdi.

Bahsi edilen sosyal medya uygulaması kullanıcıların tweet yerine "spill" gönderebilecekleri canlı bir haber akışına sahip olacak. "Çayı dökmek" ifadesinden ilham alan şirketin logosu da çay fincanı benzeri bir motiften oluşuyor. Spill ayrıca, kullanıcıların hem çevrimiçi hem de IRL etkinliklerine ev sahipliği yapabilecekleri, ardından gönderilerini öne çıkarmak gibi şeyler için uygulama içi bonuslar alabilecekleri "çay partileri" adlı bir özellik oluşturdu.

Spill, şimdilik 10 kişiden az, küçük bir ekip ile çalışıyor. Aralarında Twitter'ın eski tasarım şefi Dantley Davis'in de bulunduğu üç danışman yer alıyor.

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