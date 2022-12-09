Saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz hastaneden taburcu edildi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçakla yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, bacağındaki yaraların derin olduğunu ve tedavisinin evde süreceğini belirtti.
Yılmaz, programlarını aksatmayarak sürdüreceğini kaydetti. (AA)
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