Son dakika haberi: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı.



Yeniçağ yazarı ve Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun edindiği bilgiye göre saldırgan, cebinden çıkardığı bıçağı Yılmaz'ın boğazına doğru saplamaya çalıştı. Yılmaz eliyle müdahale edince saldırgan Yılmaz'ı kalçasından bıçaklayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.







ÇAY, KAHVE İSTER MİSİN DİYE SORDU

Saldırganın Öztürk'le görüşmek istediğini bahane ederek ofise girdiği öğrenildi. Öztürk'ün öncesinde saldırgana çay, kahve isteyip istemediğini sorduğu saldırganın ise herhangi bir yanıt vermeden hamle yaptığı belirtildi.







"GENEL BAŞKANIMIZ 'BANA KARŞI HER AN SALDIRI OLABİLİR' DERDİ"

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken Yılmaz, Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırıldı.







Uğuroğlu'na açıklamalarda bulunan Yenilik Partisi Genel Başkanı Emre Aygen, “Genel başkanımız gerek televizyon konuşmalarında gerekse basın toplantılarında, ‘Bana karşı her zaman saldırı olabilir’ derdi. Yılmaz Allah'tan başka kimseden korkmadığını da sık sık söylerdi.” dedi.