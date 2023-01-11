Yere düşmeyen drone üretildi. Sonsuza kadar havada kalacak

Drone teknolojisini geliştirmek isteyen bir kargo şirketleri, drone'ları kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde teslimat yapmak için çalışmalar yaptığını açıkladı.

Drone teknolojisindeki en büyük engel, havada kalma süreleri olarak tanımlandı. Her ne kadar askeri amaçlı geliştirilen drone'lar için bu süre saatler sürse de kişisel amaçlı geliştirilen drone'lar, yarım saate yakın havada kalıyor.

DRONE'LAR SONSUZA KADAR HAVADA KALACAK

Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ndeki (NPU) bilim insanları, droneları sonsuza kadar gökyüzünde uçurmanın yollarını arıyor. Araştırmacılar, sonsuza kadar havada kalmak için lazerle çalışan drone geliştirdiğini açıkladı.

Çin dahil birçok ülke, anti-drone silahı olarak güçlü lazer sistemleri geliştiriyor. Ancak Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden (NPU) Profesör Li Xuelong ve meslektaşları, drone-lazer ilişkisine başka bir açıdan yaklaştığını ifade etti.

Bilim insanları, bir insansız hava aracına, ışık enerjisini elektriğe dönüştüren bir fotoelektrik dönüşüm modülü takılırsa, yüksek enerjili bir lazer ışınının onu izlemekle kalmayıp uzaktan da çalıştırabileceğini söylüyor.

Kablosuz enerji iletimini sayesinde, drone'lara yüzeydeki lazer sistemleriyle sonsuza kadar enerji verilebilir.

Araştırmacılar bu tür bir teknolojinin drone’ların insanları kurtarmak için sürekli uçmasını gerektiren sel, deprem gibi acil durumlarda son derece önemli olacağına dikkat çekti.