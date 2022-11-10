Duvarların arkasını gören Drone üretildi

Kanada'da teknoloji uzmanları, kablosuz internet bağlantısını (Wi-Fi) kullanarak, "duvarların arkasını görebilen" yeni bir drone geliştirdi. Ontario eyaletindeki Waterloo Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, 20 dolar değerinde hazır bir drone'a güvenlik açıklarından yararlanan bir yazılım eklediğini açıkladı.

Wi-Fi bağlantılı tüm cihazların konumunu haritalandırabilen bir havadan tarama aracı üretildi. "Wi-Peep" olarak adlandırılan cihaz, kablosuz internet ağlarındaki verileri manipüle edebilirken ve bahsi geçen cihazların konumunu yaklaşık olarak tahmin ediyor.

Kameraya kurulan hacker programı, uçuş süresi (ToF) adı verilen bir tekniği kullanmaktadır. Bu teknik sinyal ve nesne arasındaki fiziksel mesafeyi ölçmek için bir çeşit veri işleme hilesini kullanmaktadır.

Kablosuz internet bağlantılı cihazlarda olan bir güvenlik açığı bu durumu kolaylaştırdı. Akıllı cihazlar, parolayla güvence altına alınmış olsa bile bölgedeki diğer cihazlardan gelen "temas girişimlerine" otomatik yanıt verdi.

Araştırmacılar, Wi-Peep gibi bir teknolojinin kullanılabileceği ürkütücü senaryolardan endişe duyduklarını belirtirken bir bilgisayar korsanı, akıllı saatler ve telefonlar aracılığıyla ev sakinlerinin yerini belirleyebileceği gibi, güvenlik kameralarının ve hatta izinsiz giriş sensörlerinin nerede olduğunu da anlayabileceğinden bahsetti. Bu cihazın güvenlik açığından sonra ev sakinleri yokken içeriye giren bir hırsızın bilgisayar gibi değerli eşyaları kolayca bulmasına da sebebiyet verebileceği belirtildi.

Ekip, 28. Uluslararası Mobil Bilgi İşlem ve Ağ Üretim Konferansı'nda yaptıkları sunumda şu ifadeleri kullandı:

Çalışmamızın yeni nesil cihazların ve güvenlik protokollerinin tasarımı için önemli bilgiler sunmasını umuyoruz.