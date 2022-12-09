Antalya'da kamp yapılan oteli kimler bastı. Yerin kulağı Şerafettin Tilki yazdı

Antalya'dayım dostlar, bir hafta oldu.

Takımlar çeşitli otellerde kampta ya. Ben de dolaşıp duruyorum ortalıkta. Bir şeyler duyarım da sizlere aktarırım diye takipteyim.

Yıllar önce gelmiştim ilk kez Belek'e. Kamp yapılan oteller daha çok bu bölgede. Aradan geçen zaman içinde çok şeyler değişmiş.

Spor yazayım diye girdim gece vakti otele. Bir kaç takım var burada. Belki rastlarım birilerine derken eğlence sesleri geldi büyük salondan. Girdim. Bir de baktım ki Ruslar ve Ukraynanılar'la dolu. Etrafıma baktım. Tek Türk benim. Takımların dışında tabi. Türk müşteri yok. Neden yok, az sonra söyleyeceğim. Önce gördüklerimi aktarayım.

Evet dediğim gibi. Savaşta olan iki ülkenin vatandaşları aynı yerde birlikte eğleniyordu.

Karaoke denilen yarışma var. Dev ekran. Arka fonda müzik çalıyor. İsteyen, istediği şarkıyı, ekrandaki sözlerini okuyup söylüyor.

Rus müşteri şarkısını bitirince Ukrayna tarafı sessiz. Ukraynalı sahne alınca da Rus tarafı.

Tam kalkıyordum ki şarkı anonsu yapıldı..

Bir Rus kadın müşteri davet edildi.

Bir anda kıyamet koptu! Her iki taraf sahneye fırladı.

Şarkı Rusça söyleniyor.

Sadece; ‘American Boy, American Joy’ nakarat bölümü İngilizce.

Yazılıp söyleniyor.

Sahne ana baba günü. O ana kadar, birbirlerine trip atan savaştaki iki ülke halkı, Amerikan sözünü duyar duymaz kalkıp oynayıp, beraber eğleniyor.

Savaş unutuluyor o anda aradaki buzları kırılıyor.

Hayret!

Şöyle bir düşündüm..

Savaşan ülkenin insanları bile tatildiler. Merak edip sordum. Gecelik her şey dahil ne kadar ödüyorlar diye. 33 Euro dediler. 35 bile değil.

Dışarı çıkıp cep telefonumdan normal vatandaş gibi oteli aradım. Otelin gecelik ücret bize kaç para: 180 Euro.

Yorumu sizlere bırakıyorum..

Yazacak laf bulamıyorum.

Neden ona 33 Euro da bize 180 Euro kardeşim?

Oynatmaya az kaldı, doktorum nerde?

* * *

Buralarda dolaşırken aklıma rahmetli Turgut Özal geldi. Lara’dan başlayıp, Kundu, Aksu, Belek, Kadriye ve Boğazkent’e kadar olan bölgeyi turizme açtı. 30-40 yıllık geri ödemesiz krediler verilip, tatil köyleri, oteller yapıldı. Ülkenin turizm merkezi haline geldi. Ruhu şadolsun.

Ancak geçen bir yağmur yağdı, rahmetlinin kemikleri sızladı.

Belek bölgesi, Venedik gibi oldu. Serik ve büyükşehir belediyesi yıllardır sorunu çözememiş. Ayıp..