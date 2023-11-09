Yeşim Salkım bu isimleri görünce kendini tutamadı patladı. Müge Anlı Haluk Levent Kenan İmirzalıoğlu

MediaCat ve Ipsos tarafından her yıl hazırlanan ankete göre Türkiye'de en çok güvenilen 20 isim açıklandı.

Türkiye'de en çok güvenilen 20 ünlü ismin yer aldığı anketin ilk dördünde sırasıyla Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu, Müge Anlı ve Beyazıt Öztürk yer aldı.

Yaptığı açıklamalarla ve girdiği polemiklerle tanınan Yeşim Salkım "Türkiye'de en çok güvenilen 20 isim" listesini beğenmedi.

Şarkıcı Salkım listeyi sosyal medyada paylaşarak "Ben bu listeye bir yerimle güleceğim de neyse" dedi.