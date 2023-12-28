Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Kamuran Seyidoğlu, kış mevsiminde kalp sağlığının daha önemli olduğunu belirtti.

Kamuran Seyidoğlu, “Kışın soğuk hava kalp damarlarını daraltıyor ve kalp krizleri bu havalarda 3 kat artıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp hastaları bu duruma dikkat etmeli” diyerek şu uyarıları yaptı:

“Kışa denk gelen yılbaşında da kalp hastalarının sağlıklarına özen göstermeleri çok önemli. Kalp hastalarının yılbaşında beslenmelerine dikkat etmeleri, yağlı, tuzlu ve şekerli yiyecekleri çok fazla yememeleri gerekir. Dışarıda yemek yiyecek olan kalp hastaları veya kalp hastalığı riski olanlar da akıllıca menü seçmeleri gerekiyor”

KALP İLE İLGİLİ BELİRTİLERİ İHMAL ETMEYİN

Uzm. Dr. Seyidoğlu, ABD’de yapılan bir araştırmaya göre yılbaşı gibi zamanlarda ciddi kalp problemlerinin zirve yaptığı dönemler olduğunu söyledi.

“Bu dönem hem kış mevsimine hem de aşırı yemek içmek tüketimine denk geliyor. Bu da kronik kalp hastalığı olanları olumsuz etkiliyor. Kalp hastaları bu süreçlerde diyetlerini ihmal ediyorlar” diyen Uzm. Dr. Seyidoğlu şu uyarılarını yaptı:

“Ayrıca yoğun sosyal programlar da stres yaratabiliyor. Bu da kalp problemlerini daha çok ortaya çıkarabiliyor. Bazı kişiler de yıl sonu yoğunluğu nedeniyle kalple ilgili şikayetleri varsa bunları görmezden gelebiliyor. Muayenelerini de erteliyorlar”

BU BELİRTİLER KALP SORUNLARINA İŞARET EDİYOR

Uzm. Dr. Kamuran Seyidoğlu; göğüste, midede, boyunda veya çenede rahatsızlık duymanın kalp sorunlarına işaret edebileceğini belirtti.

Uzm. Dr. Kamuran Seyidoğlu, “Nefes darlığı, soğuk terleme, baş dönmesi veya mide bulantısı, ciltte sararma, şiddetli baş ağrısı gibi belirtileri olanların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekiyor. Belirtiler dışında yeni yıl coşkusuna kapılan kalp hastalarının ilaçlarını unutmaması gerekiyor” dedi.

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN

Yeni yıl akşamında yiyecek içecek tüketimine aşırıya kaçmamanın kalp sağlığı için iyi olacağının altını çizen Uzm. Dr. Seyidoğlu, “Kızartma yerine ızgara, fırın gibi pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Fast food yerine sebze ağırlıklı yiyecekler seçilmeli. Tatlı olarak da meyve yenebilir. Ayrıca yılbaşı akşamı tuz alımına da dikkat edilmeli. Yemekten önce veya sonra kısa bir yürüyüş yapılabilir” dedi.

AŞIRIYA KAÇARAK YİYECEK İÇECEK TÜKETİMİ YAPMAYIN

Uzm. Dr. Kamuran Seyidoğlu, yılbaşı gecesi kalp krizi geçirme ve buna bağlı ölüm riskinin yılın diğer günlerine göre daha fazla olduğunun tıbbi verilerle de doğrulandığını tekrar vurgulayarak, kalp ve tansiyon problemi olanların yılbaşında yemek yemeye aşırıya kaçmaması, yağlı, tuzlu ve şekerli yiyecekleri çok fazla tüketmemesi, ayrıca çok fazla alkol almaması gerektiğini söyledi.