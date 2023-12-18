Yılmaz Özdil, Atatürk Barajı'nı AKP yaptı diyen vekili konuştuğuna pişman etti

TBMM'de görüşülen DSİ bütçesiyle ilgili söz alan AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci konuşmasında bir skandala imza attı.

ATATÜRK BARAJI'NIN AKP DÖNEMİNDE YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Kilerci, AKP döneminde yapılan 'dev projelerden' bahsederken Atatürk Barajı'nın da kendi hükümetleri döneminde yapıldığını iddia etti. Oysa Atatürk Barajı'nın temeli 1983'de atılmış; baraj 1992 yılında ise kullanıma açılmıştı.

"SİZ KAZANDIRMIŞ OLSAYDINIZ, ZATEN İSMİ 'ATATÜRK' OLMAZDI!"

Gazeteci Yılmaz Özdil ise, AKP'li Kilerci'nin bu skandal ifadelerine sosyal medya hesabından tepkisiz kalamadı.

Özdil yaptığı paylaşımda, "AKP milletvekili “Atatürk Barajı’nı ülkemize biz kazandırdık” demiş… Siz kazandırmış olsaydınız, zaten ismi “Atatürk” olmazdı!" ifadelerini kullandı.

RUKEN KİLERCİ KONUŞMASINDA NE DEDİ?

AKP'li Kilerci konuşmasında, "Hükûmetlerimiz döneminde dev projeler yapıldı. Atatürk Barajı, Ilısu Barajı, Kuzey Kıbrıs Su Temini, Ermenek, Deriner, Çine, Yusufeli Barajı, ülkemize kazandırılan seçkin eserlerden bazıları" ifadelerini kullanarak Atatürk Barajı'nın AKP iktidarında yapıldığını iddia etmişti.