Yılmaz Özdil CHP’nin kaybedeceği büyükşehri açıkladı. Kimlerin kaybettireceğini de söyledi

Yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Yılmaz Özdil, CHP’nin kaybedeceği şehri ve buna kimlerin neden olacağını yazdı.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil CHP’nin kaybedeceği büyükşehri açıkladı. Kimlerin kaybettireceğini de söyledi

2024 Mart’ta yerel seçimler gerçekleşecek. Yerel seçimler yaklaşırken partilerin çalışmaları da sürüyor. Her gün kulislere de yeni bilgiler geliyor.

Gazeteci Yılmaz Özdil de konuyla alakalı bomba bir paylaşım yaptı. Özdil, sözde muhalif gazetecilerin, anketçilerin seçimi kaybettireceğini söyledi.

Ayrıca bu kişiler nedeniyle İzmir’in de CHP’den AKP’ye geçebileceğini bildirdi.

İşte Özdil’in paylaşımı:

Kılıçdaroğlu’nu kesin kazanacak diye dayatan sözde muhalif sözleşmeli gazeteciler, hiç utanmadan belediyelere aday pazarlamaya, sahte anket yayınlamaya, şahsi çıkarları örtüşmeyen adayları infaz etmeye devam ediyorlar, haykırarak uyarıyorum, bu defa İzmir dahil, kaybettirmek için rol yapıyorlar.

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YILMAZ ÖZDİL İZMİR'DEKİ BÜYÜK DEĞİŞİME DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri üzerinden; İstanbul ve Ankara yerel seçimler için oldukça öne çıkarken Yılmaz Özdil, İzmir'de yaşanan büyük değişimi hatırlatan bir mesaj paylaşmıştı.

Özdil'in sosyal medya sitesi X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde oldu:

"Herkes yerel seçim için doğal olarak İstanbul ve Ankara’ya odaklanıyor, oysa, çantada keklik görülen İzmir’de ilk kez ruh parçalanması var, haykırarak uyarıyorum, çok çok çok özen göstermek gerekiyor"

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