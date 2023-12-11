Yılmaz Özdil açık açık ihbar etti. İhbar 1 Milyon beğeni aldı. Bakalım gereği yapılacak mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın suçluları ihbar edin sözlerini alıntılayan Yılmaz Özdil, Türk kuryeyi ezerek öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğlunu ihbar etti.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil açık açık ihbar etti. İhbar 1 Milyon beğeni aldı. Bakalım gereği yapılacak mı?

Gündemde İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanının oğlunun işlediği cinayet var.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda bazı açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, “Huzurumuzu bozan, güvenliğimize zarar veren bir çete, bir zehir taciri, bir tefeci, suç örgütü, kim olursa olsun, lütfen 112'yi arayarak ihbar edin” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya’nın bu sözlerini alıntılayan gazeteci Yılmaz Özdil de dikkat çeken bir paylaşım yaparak ihbarda bulundu.

YILMAZ ÖZDİL İHBAR ETTİ

Özdil, Türk kuryeyi ezerek öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğlunu ihbar etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil şu ifadeleri kullandı

Bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim, gariban kuryeyi ezerek öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğlunun sıvışmasını sağlayan içişleri bakanlığımızı ihbar ediyorum…

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NE OLDU?

İstanbul Fatih’te Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud arabasıyla Türk kurye Yunus Emre Göçer’e Avrasya Tüneli çıkışında çarptı ve kaçtı.

Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şahsın Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

6 Aralık'ta çıkan yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti.

Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

O POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır.

Kanal D Haber'in haberine göre Hassan Shekh Mohamud emniyetteki ifadesinde "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" dedi. Ancak görüntülerde Göçer'in kendi şeridinde gittiği Mohamud'un ise frene basmayıp hızını kesmediği görüldü.

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