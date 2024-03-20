Yılmaz Özdil Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Ahmet Türk’ün nasıl aynı çizgide buluştuklarını açıkladı

Yılmaz Özdil, YouTube kanalında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Usta Gazeteci, özellikle Bahçeli, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk’ün nasıl aynı çizgide buluştuklarını açıklamasıyla önemli çıkış yaptı.

Özdil, bu siyasilerin geçmişteki ve günümüzdeki sözlerine atıfta bulunarak hatırlatmalar yaptı.

Özdil, "Asrın liderimiz şu anda Devlet Bahçeli ile Selahattin Demirtaş'ın kesişme noktası olmuş vaziyette Devlet Bahçeli'nin sözlerinin benzerini Ahmet Türk de söylüyor" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ ENTERASAN AÇIKLAMALAR YAPIYOR"

Yılmaz Özdil, "Merhaba yerel seçime 11 gün kaldı sürpriz açıklamalar sürpriz gelişmeler oluyor. Devlet Bahçeli mesela ne kadar enteresan açıklamalar yapıyor. Değil mi asrın liderimize miting meydanlarında ip fırlattı." diyerek Bahçeli'nin önceki sözlerine atıfta bulunarak bugün ise Bahçeli için "Şimdi doğum gününde güller gönderiyor 70 doğum günü nedeniyle 70 adet kırmızı gül filan gönderiyor." ifadelerini söyledi.

"ASIN LİDERİMİZ HATIRLAYIN DEVLET BAHÇELİ’YE ÇOK FENA GİYDİRİYORDU"

Özdil, "Asrın liderimiz bu benim son seçimim diyor. Devlet Bahçeli hayır diyor ayrılamazsın diyor Türk milletini yalnız bırakamazsın diye varıyor yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz diyor." hatırlatmasını yaparak, "Halbuki asrın liderimiz bu Devlet Bahçeli hakkında neler diyordu. MHP'yi küçülten zat diyordu ırkçı adi namert diyordu ya akıl almaz hakaretler ediyordu vampir diyordu ya." şeklindeki sözlerini kullandı.

Ayrıca Yılmaz Özdil, "Aile nedir bilmez çoluk çocuk nedir bilmez diyordu ağzından salyalar akıyordu." sözlerini Erdoğan'ın söylediği dile getirerek, "Devlet Bahçeli de Asrın liderimize aynı tonda karşılık veriyordu sende şeref işportaya düşmüş senin yaptıklarına ancak İblis teşebbüs edebilir diyordu şimdi güller gönderiyor. Hayır diyor bizi yalnız bırakamazsın." ifadelerini kullandı.

Özdil açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Halbuki aynı Devlet Bahçeli Tek Adam rejimine kesinlikle karşıydı bağırıyordu başkanlık sistemi ülkeyi bölünmeye götürür diyordu başkanlık sistemi ihanet sürecidir demokrasinin idam fermanıdır diyordu gerçekten çok ağır ifadeler kullanılıyordu yani Beştepe hanedanı aile boyu rüşvet ve yolsuzluk çamuruna battı diyordu.

Tayyip Erdoğan hırsızlık çarkını döndürebilmek için diktatörlüğünü ilan etmek istiyor diyordu. Bu kadar ağır laflar söylüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine kökünden karşıdır diyordu şimdi yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak görüyoruz.

Hatırlayın lütfen Devlet Bahçeli ne diyordu ben bozkurtlarla dolaşıyorum diyordu asın liderimiz de buna karşılık ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum diyordu yani bozkurtlara hayvan demekti.

Bahçeli de buna karşılık senin etrafında eşrefi mahluk olarak gördüklerin aslında esfeli safilin etrafındakiler sefillerin en sefil diyor şimdi güller gönderiyor.

Abi asın liderimiz de büyük devlet adamlığı nedeniyle Sayın Bahçeli'ye teşekkür ederim filan diyor.

Asın liderimiz hatırlayın Devlet Bahçeli’ye çok fena giydiriyordu vampir kan emici diyordu ırkçı kafatasçı şehit sömürücü ağzından salyalar akıyordu."

"HATTA ASRIN LİDERİMİZ, DEVLET BAHÇELİ ALEYHİNE DAVALAR AÇIYORDU"

Yılmaz sözlerinin devamında şunları dile getirdi:

"Köksüz alçak adi cahil çirkin bilinçsiz hasta kafa diyordu ya eşkıya bostan korkuluğu diyordu gerçekten acınacak hali var zihniyle dili arasındaki kayış koptu diyordu yani feci dünya siyasetimde görülmemiş laflar ediyorlardı birbirleri hakkında.

Evladı yok bunun aile nedir bilmez çoluk çocuk nedir bilmez diyordu ya marjinal sol örgütleri maymunu diyordu ya harcırahları sana sadaka olarak vereyim dedi iki yüzlü.

Hatta asrın liderimiz, Devlet Bahçeli aleyhine davalar açıyordu ya dava üstüne dava açıyordu. Devlet Bahçeli de buna karşılık ya partisinin bütün teşkilatına genelge gönderiyordu."

"KUMPAS KURADAN BAŞKOMUTAN OLMAZ DİYORDU"

"Resmi genelge gönderiyordu aziz dava arkadaşlarım diye başladığı o genelgede neler diyordu Devlet Bahçeli!" diyen Yılmaz Özdil şunları belirtti:

"Türk siyasi tarihi AKP zihniyeti kadar haramla helal arasındaki sınır çizgilerini ihlal eden sevapla günahı birbirine karıştıran başka bir partiye şahit olmamıştır.

Diyor ya inanılmaz muhalefet Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi altında AKP'nin yapmayacağı çirkeflik atmayacağı ya da Türk milletinin kanını içmeye yeminli çevrelerin özel ve gönüllü görevlisidir diyordu.

Ya bu kadar ağır konuşuyordu rüşvetçiler ve hırsızlara kol kanat geren birinden Cumhurbaşkanı olamaz diyordu tekeden süt sağılmaz.

Türk Silahlı kuvvetlerine kumpas kurandan başkomutan olmaz diyordu Türklüğü reddeden TC'yi silen Milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcı danan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı plmaz olamaz olamayacaktır diyordu. Erdoğan ve AKP milli güvenliğimiz için en az PKK kadar tehdittir diyordu.

Ya böyle laflar olabilir mi evet oluyordu arşivde duruyor hepsi internette var girin lütfen duruyor orada.

Allah nasip ederse Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 sülalesinden hesap soracağım diyordu. Şimdi ne diyor yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz nice mutlu yaşlar dilerek böyle kırmızı güller gönderiyor.

Yani bu tuhaflık bu tuhaf atmosferde sadece bununla sınırlı kalsa gene iyi daha da enteresan bir durum yaşanıyor."

YILMAZ ÖZDİL BAHÇELİ, DEMİRTAŞ, AHMET TÜRK'ÜN BENZERLİĞİNİ AÇIKLADI

"Asrın liderimiz şu anda Devlet Bahçeli ile Selahattin Demirtaş'ın kesişme noktası olmuş vaziyette Devlet Bahçeli'nin sözlerinin benzerini Ahmet Türk de söylüyor. Kendi partisi açısından asrın liderimiz MHP ile den partinin güya zıt kutupların ortak paydası ortak umudu olmuş vaziyette. Öyle görün bakın mesela Devlet Bahçeli sizi yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak görüyoruz derken aynı dakikalarda Ahmet Türk ne diyor Kürt sorunu sadece Tayyip Erdoğan çözebilir.

CHP istese de çözemez çünkü devleti ikna edemez bu işi çözse çözse Tayyip Erdoğan çözer sadece onun gücü yeter diyor. Yani tıpkı Devlet Bahçeli gibi geleceğin umudu olarak asrın liderimiz görüyor.

Halbuki asrın liderimiz bu Ahmet Türk'e ne yapmıştı ya Belediye Başkanı seçildiğinde görevden alıp hapse atmıştı yetmemiş bir daha Belediye Başkanı seçilince bir daha görevden almıştı. Şimdi bu Ahmet Türk'ün umudu kim olmuş kendisini hapse atan srın lideri başka ya Selahattin Demir böyle çözümün muhatabı Sayın Erdoğan'dır seni Başkan seçtirme diyordu. Şimdi sayın diyor seni Başkan seçtirme Apo'nun heykelini dikeceğiz diyordu. Şimdi sayın diyor Tayyip Erdoğan halbuki kendisini kim hapse attı asın liderimiz attı kimden umutlu aslın liderimiz aslın liderimiz Selahattin Demirtaş hakkında neler diyordu vampir diyordu ona da vampir ceberrut şuursuz diyordu.

İblisin yolundan yürüyen diyordu inanılmaz laflar söylüyordu hepsi internette duruyor girin bakın ateist Zerdüşt nekrofil ölü sevici nebbaş mezarlık soyguncusu diyor. Selahattin Demirtaş şimdi bunları kendisine söyleyene ne diyor Sayın diyor.

Türkiye'de siyaset gerçekten ibretlik bir durum azim bir durum yemek olsa kusarsın kendilerini partilerini ve seçmenlerin düşürdükleri hale bakar mısın.

Vampirler kırmızı güller kayyumlar sayınlar böyle havada uçuşuyor.

Asrın liderimize sadece AKP'lilerin biat ettiği sanılıyor. Halbuki işte böyle muhalefet de küfrediyor hem aşağılıyor hem de biat ettiriyor.

Asrın liderimiz ya MHP ile den parti arasında paylaşılamıyor kapış kapış kapışılıyor.

MHP ve DEM Parti seçmenleri bunu rüyasında görse inanamaz herhalde."