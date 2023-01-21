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Yılmaz Özdil televizyona geri döndü. Ekibindeki isimler de açıklandı

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV ile televizyona geri döndü. RTÜK’ten lisansını alan kanal, yayın hayatına başlamaya hazırlanırken Özdil'in ekibindeki isimler de açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:30
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Yılmaz Özdil televizyona geri döndü

Yılmaz Özdil televizyona geri döndü. Ekibindeki isimler de açıklandı
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Medyaradar’da yer alan habere göre, genel müdür koltuğuna gazeteci Yılmaz Özdil’in oturduğu Sözcü TV, 15 Mart’ta yayın hayatına başlıyor.

ANA HABER BÜLTENİ KORCAN KARAR'A EMANET
RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 1 Mart’ta test yayınına başlamaya hazırlanıyor. 15 Mart'ta yayın hayatına başlayacak olan kanalın genel müdürlüğünü daha önce atv Haber’i ve Star Haber’i yöneten Yılmaz Özdil olurken, genel yayın yönetmenliğini ve ana haber bülteni sunuculuğunu Korcan Karar üstlendi. 



ÜMİT ZİLELİ DE VAR
Hafta sonu haberlerini Ümit Zileli'nin sunacağı kanalda, Burak Ersemiz haber müdürü görevini üstlenecek.

Sözcü TV’nin kadrosunu güçlendirmek için iddialı isimlerle görüştüğü de ifade edildi.
 

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Yah
21.01.2023 16:32
İletişimi kuvvetli tv cilere ihtiyaç var.  
 
coskun
21.01.2023 15:45
artık seyredecek bir beşinci kanalımız oluyor. hayırlı olsun  
 
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