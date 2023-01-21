Yılmaz Özdil televizyona geri döndü. Ekibindeki isimler de açıklandı

Medyaradar’da yer alan habere göre, genel müdür koltuğuna gazeteci Yılmaz Özdil’in oturduğu Sözcü TV, 15 Mart’ta yayın hayatına başlıyor.



ANA HABER BÜLTENİ KORCAN KARAR'A EMANET

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 1 Mart’ta test yayınına başlamaya hazırlanıyor. 15 Mart'ta yayın hayatına başlayacak olan kanalın genel müdürlüğünü daha önce atv Haber’i ve Star Haber’i yöneten Yılmaz Özdil olurken, genel yayın yönetmenliğini ve ana haber bülteni sunuculuğunu Korcan Karar üstlendi.







ÜMİT ZİLELİ DE VAR

Hafta sonu haberlerini Ümit Zileli'nin sunacağı kanalda, Burak Ersemiz haber müdürü görevini üstlenecek.



Sözcü TV’nin kadrosunu güçlendirmek için iddialı isimlerle görüştüğü de ifade edildi.



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