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  • Yılmaz Özdil: Minareyi çalan kılıfını hazırlar’ı biliyorduk, galiba kuleyi çaldılar, kılıf taktıklarına göre

Yılmaz Özdil: Minareyi çalan kılıfını hazırlar’ı biliyorduk, galiba kuleyi çaldılar, kılıf taktıklarına göre

Restore edildiği söylenerek çevresi kapatılan Kız Kulesi’nin söküldüğü iddia edilmişti. Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. Özdil, "Minareyi çalan kılıfını hazırlar’ı biliyorduk, galiba kuleyi çaldılar, kılıf taktıklarına göre." dedi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 15:16
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 15:46
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Yılmaz Özdil'den 'Kız Kulesi' tepkisi: Galiba kuleyi çaldılar, kılıf taktıklarına göre

Yılmaz Özdil: Minareyi çalan kılıfını hazırlar’ı biliyorduk, galiba kuleyi çaldılar, kılıf taktıklarına göre
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Sosyal medyada 'Kız Kulesi yıkıldı mı?' tartışmaları sürüyor. 

Sosyal medyada çok sayıda video ve fotoğraf paylaşılırken bazı videolarda Kız Kulesi'nin kule kısmının olması gereken yerde arkadan geçen vapur görüntülendi.

Gazeteci ve Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özdil, "Minareyi çalan kılıfını hazırlar’ı biliyorduk, galiba kuleyi çaldılar, kılıf taktıklarına göre." ifadelerini kullandı. 

Özdil'in paylaşımı şöyle:

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan Kız Kulesi’ni görüntüleyen bir vatandaş, branda ile çevrilen kulenin son halini görüntüledi. Kulenin üst kısmının olmadığı ve arka tarafının göründüğü yer alan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta" denildi. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir." denildi.

Öte yandan iddialara ilişkin TELE1’den Hazal Güven’e konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Restorasyon sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Hiçbir problem yok. Her gördüğünüz görsele inanmayın” açıklamasında bulundu.

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen ise, “Biz daha önce de Bakanlığa restorasyon sürecini şeffaf yürütün çağrısı yapmıştık. İddialar gündemimizde, sürecin takipçisi olacağız” dedi.

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Yok Canim
4.09.2022 16:15
Sulun Osman bile olani kaybedemedi.  
 
etyu
4.09.2022 15:57
Tanrı beni zengin etsinki ben çalmadım.  
 
Murat fırat
4.09.2022 15:56
Senden ötürü çok dokunma kizanciklara böyle mutlu oluyorlar durmak yok yola devam  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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