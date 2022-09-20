Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi çok düşündürecek bir paylaşımda bulundu.

Vatandaşlar her geçen gün derinleşen ekonomik krizin altında ezilmesine rağmen, iktidar cephesinin "Ekonomimiz çok iyi" demesine göndermede bulunan Özdil, martı yemi fiyatının fotoğrafını paylaştı.

Özdil, paylaşımına "Ekonomi iyi diyenin kalbini kırarım" notunu düştü.