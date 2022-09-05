Kız Kulesi’nin yeni hali böyle olacakmış. İnşallah yeni bir Sünger Bob olmaz

Üsküdar’da kentin silüetindeki görsel etkisi en güçlü yapılardan olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son hali vatandaşları korkuttu. Kulenin üst kısmının olmaması ve arka tarafının görünmesi yurttaşlarda kaygı yarattı.

YENİ HALİ BÖYLE OLACAK

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kulenin aslına uygun bir şekilde restore edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise yaptığı açıklamada, “Kız Kulesi restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi’nin web sitesinde kulenin restorasyonu bitince nasıl görüneceğini fotoğraflarla paylaştı.

İşte o fotoğraflar:

SÜNGER BOB VAKASI

İstanbul'un Şile ilçesinde 2000 yıllık tarihi kale restorasyona alındı. "Ocaklı Ada Kalesi" de denilen kalenin restorasyonunun tamamlanması ardından eleştiriler artarken, "Sünger Bob" benzetmesi de yapılmıştı.

İHALE YİNE YANDAŞA

Kız Kulesi’nin raporlarına göre restorasyon IRAS Yapı tarafından gerçekleştiriliyor. Daha önce Ayasofya’nın tuvaletlerinin yenilenmesi de IRAS Yapı tarafından yapıldı. Şirket hissedarlarının arasında ise AKP Üsküdar İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu ve akrabası Muhammet Fatih Sarıoğlu yer alıyordu. Daha önce ortaklıklarının ortaya çıkmasının ardından Muhammet Emin Sarıoğlu ortaklıktan ayrılmıştı.