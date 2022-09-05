5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kız Kulesi’nin yeni hali böyle olacakmış. İnşallah yeni bir Sünger Bob olmaz

Kız Kulesi’nin yeni hali böyle olacakmış. İnşallah yeni bir Sünger Bob olmaz

Son 1 yıldır restorasyonu devam eden Kız Kulesi’nin külah kısmının söküldüğü ortaya çıkmıştı. Kültür Turizm Bakanlığı kulenin restorasyonu bitince nasıl görüneceğini fotoğraflarla paylaştı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:34
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 12:17
Takip Et

Restorasyonu devam eden Kız Kulesi’nin yeni hali böyle olacak. Kulenin külah kısmı yerinden sökülmüştü

Kız Kulesi’nin yeni hali böyle olacakmış. İnşallah yeni bir Sünger Bob olmaz
+
Aa
-

Üsküdar’da kentin silüetindeki görsel etkisi en güçlü yapılardan olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son hali vatandaşları korkuttu. Kulenin üst kısmının olmaması ve arka tarafının görünmesi yurttaşlarda kaygı yarattı.

YENİ HALİ BÖYLE OLACAK

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kulenin aslına uygun bir şekilde restore edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise yaptığı açıklamada, “Kız Kulesi restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi’nin web sitesinde kulenin restorasyonu bitince nasıl görüneceğini fotoğraflarla paylaştı.

İşte o fotoğraflar:

SÜNGER BOB VAKASI

İstanbul'un Şile ilçesinde 2000 yıllık tarihi kale restorasyona alındı. "Ocaklı Ada Kalesi" de denilen kalenin restorasyonunun tamamlanması ardından eleştiriler artarken, "Sünger Bob" benzetmesi de yapılmıştı.

İHALE YİNE YANDAŞA

Kız Kulesi’nin raporlarına göre restorasyon IRAS Yapı tarafından gerçekleştiriliyor. Daha önce Ayasofya’nın tuvaletlerinin yenilenmesi de IRAS Yapı tarafından yapıldı. Şirket hissedarlarının arasında ise AKP Üsküdar İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu ve akrabası Muhammet Fatih Sarıoğlu yer alıyordu. Daha önce ortaklıklarının ortaya çıkmasının ardından Muhammet Emin Sarıoğlu ortaklıktan ayrılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Beşibiryerde
5.09.2022 12:45
Tarihi eserlerin başına kötü olaylar hep muhafazakar iktidar dönemlerinde geldi yol yapılacak diye yıkılanlar ,satılanlar restorasyon çalışmaları denilerek aslına uygun yapılmayanlar hep oldu  
 
Pandora
5.09.2022 12:19
El Fatiha bir tarih eseri daha kaybettik.  
 
Tarihin Odası
5.09.2022 12:04
Ecdat diyenler Osmanlı’dan kalan bütün eserleride yıkın kendi anlayışınıza göre yeniden yapın bari Bunlarda tarihi eser anlayışı bilgisi yok Aslında taşlar numaralanıp sökülür aynısı tekrar yapılır  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
1
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
2
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
3
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
4
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
5
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
6
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
7
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
﻿Nirvana 'çıplak bebek' davasını kazandı
﻿Nirvana 'çıplak bebek' davasını kazandı
﻿Nirvana 'çıplak bebek' davasını kazandı
﻿Okullarda uyum eğitimi başladı
﻿Okullarda uyum eğitimi başladı
﻿Okullarda uyum eğitimi başladı
﻿Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
﻿Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
﻿Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
﻿Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alacak
﻿Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alacak
﻿Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.