Yılmaz Vural ara verdi

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın takımın başına gelmesiyle yükselişe geçen ve peş peşe galibiyetler alıp TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off hattına giren Menemen FK, son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlarla konuşuluyor.

İlk olarak 24. hafta maçında 24Erzincanspor'a 2-1 yenilerek 8 maçlık yenilmezlik serisine son veren sarı-lacivertliler, Fehiyespor'a da 24Erzincanspor'a aynı skorla mağlup oldu.

Sonra İnegölspor galibiyetiyle moral bulsa da Kastamonuspor 1966 maçını 1-0 kaybetti.

Böylece Menemen FK, son haftalarda play-off hattının gerisinde kaldı. Fethiye deplasmanından İzmir'e dönerken çok üzüntülü olduğu görülen Yılmaz Vural'ın yeniden yükselişe geçmek için sıkı bir antrenman programına başladığı öğrenildi.

ARA VERDİ

Sarı - Lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü, son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 galibiyet aldıklarını belirterek artık bu sonuçlara ara verdiklerini işaret etti.

Yılmaz Vural kalan maçlar için de umutlu konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu:

Bu hafta lider Iğdır FK ile kendi sahamızda karşılaşacağız. Çok zorlu bir maç olacak. Bu maçı alıp hem moralli olacağız hem de yükselişe geçeceğiz. Önümüzde 10 maç daha var. Asla umutsuz değiliz, pes etmeyeceğiz. Sezon sonunda bu takım Play-Off potasında yer alacaktır.