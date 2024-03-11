Yılmaz Vural oynamadan kaybetti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Somaspor galibiyetiyle birlikte play-off hattına girmeyi başarmıştı. Ancak bu sevinç kısa sürdü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 29. hafta mücadelesinde Somaspor’u 2-0 mağlup ederek, puanını 48’e çıkarttı.
Isparta 32 Spor’un da Amed Sportif’e kaybetmesiyle birlikte altın değerinde 3 puan kazanan İzmir temsilcisi, haftalar sonra play-off hattına girmeyi başarmıştı.
Ancak 30. haftada BAY geçen Menemen FK Ispartaspor’un galibiyetiyle birlikte yeniden play off potasından çıktı.
Yılmaz Vural'ın öğrencileri 7. sıraya geriledi.
İŞTE YENİ PUAN DURUMU
OLAYLI MAÇ ISPARTASPOR’UN
2. Lig Kırmızı Grupta 30. hafta maçında Karaman FK kendi evinde konuk ettiği Isparta Spor’a 3-2 yenildi.
90 dakikanın ardından Karaman FK yönetimi, hakemin verdiği kararlar sebebiyle itirazlarda bulundu.
Bu sırada bazı Isparta 32 Spor oyuncuları saha içerisinde fotoğraf çektirmek isteyince duruma Karaman FK yönetimi ve oyuncular tepki gösterdi.
Çıkan arbedeye polis müdahalede bulundu.
Bazı taraftarlarda saha içerisine girerek hakeme saldırmaya çalıştı.
Tarafları polisler gözaltına aldı.