Yılmaz Vural çok kızdı. Görülmemiş bir teklif yaptı

Menemen FK Teknik Direktörü yılmaz Vural, gazetecilerin sorularını cevaplarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Vural çok kızdı. Görülmemiş bir teklif yaptı

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, gazetecilerin sorularını cevaplarken Milli Takım'la ilgili de konuştu.

Vural, şunları söyledi:

- Türkiye Futbol Federasyonu kendini tartışmalı. 'Neden Montella kadar bu işi başarabilecek Türk antrenörü yetiştiremiyorum?’ diye kendisine sorma gerekiyor. Yoksa çöp herkes. İnsanın kendi vatandaşına böyle davranma hakkı var mı? Benim Alman vatandaşlığım da var ve 42 sene de orada yaşadım.

- Montella’yı bir istisna. Fakat insanla yapılan bir işte pratiğin içine yabancı sokmanın pek mantıklı bir olay olmadığını söylüyorum. O zaman ordunun başına da yabancı getir. Her şeyin başına yabancı getir mantığı çıkar ortaya.

- Yani senin vatandaşının yetmediği yerlerde yabancıdan destek almak gayet doğaldır. Şimdi Türkiye’de bin tane teknik direktör varken, eğer Türk futbolu bin tane adamından Montella kadar takım yönetecek birini bulamıyorsa bu tartışılmalı.

- Bizim derdimiz Montella falan değil. Kendi insanınızı bu kadar değersiz bulmak gibi bir yanlış içinde olmamamız lazım. Eğer değersizse o zaman niye değersiz kaldığını bilmemiz lazım.
- Bakın oynayan çocuklarımızın çoğu Avrupa’dan gelen, Almanya kökenli çocuklar. Bizim ülkede bir milli takım kuracak kadar oyuncu yetiştiremediğimizi neden tartışmıyoruz? Bunları ben mi yapacağım? Bu eğitimi ben mi vereceğim?

- Bir dinamizme sahip olan bir ülkeyiz. Sen bu 21 milyondan milli takımda yarışacak, kendi bünyenden çıkmış 23 tane oyuncu önce çıkaramıyorsan, bunun çoğu Almanya’da yetişmiş veya yurt dışında yetişmiş Türk çocuklarıysa bunu yöneten arkadaşlar sakın bu yaptıklarını başarılı bulmasınlar. Yani taşıma suyunda değirmen döndürmüş olurlar. Bu gençliğe yapılmış bir yanlıştır. Türk gencine öğretilirse herkes kadar her şeyi yapabilir ve herkesle yarışabilir.

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