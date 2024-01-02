Yılmaz Vural fena patladı. TFF'ye ateş püskürdü: Devletimiz el koymalı

Türkiye'de en çok takım çalıştıran teknik adamlar arasında yer alan, şu anda Menemen Futbol Kulübü'nün başında bulunan Yılmaz Vural, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Vural, TFF ile kulüplerin birbirinden koptuğunu, kuralların adamına göre çalıştığını, yönetilenlerin yönetenleri bozmak için uğraştığını söyledi.

Vural, "Buna müsaade edilmemeli. Türk futbolunu kimin yöneteceği belirlenmeli. Yetkili gözüken TFF bu konuda çok yetkisiz durumda, ciddi kararlar alamıyor" diye konuştu.

İşte Yılmaz Vural'ın gündem yaratan açıklamaları:

Futbolun içine siyaset de karıştı, kulüpler de karıştı. Kimse yöneten futbolu çıkıp, Bu işi ben yapıyorum demeli. Bir kurumun başında 3 ya da 4 baş olmaz.

Yılmaz Vural, Türkiye'de birçok kulübün kapandığını ve kapanma noktasına geldiğini ileri sürerek, TFF'nin buna müsaade etmemesi gerektiğini ifade etti.

Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

Devletimizin bu durumlara el koyması gerekiyor. Futbol Federasyonu yeniden özerk hale gelmeli. Kendini yönetmeli. Federasyon yeniden güçlenmeli ve kişiler kendi kararlarını almalı.

“Futbolu yönetenler suistimale açık hale geldiler” diyen Yılmza Vural, “Ceza ve ödül de adamına göre veriliyor. Bizim gençlerimizi eğitmemiz gerekir” dedi.

Vural ayrıca “Okul sistemimiz spor açısından gençleri eğitmemizi engelliyor” derken çözümü de şu şekilde anlattı:

Bunun da değişmesi lazım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğitimlerine hem de spor hayatlarına aynı anda devam etmesi gereken bir sistem getirilmeli.