Yılmaz Vural ortalığı salladı. Herkes onu konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Yılmaz Vural ortalığı salladı. Herkes onu konuşuyor
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural Menemen FK ile ortalığı alt üst etti.

Yılmaz Vural, Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik direktörlerden.

70 yaşındaki Vural, çalıştırdığı her takımın çıkışa geçmesiyle tanınıyordu.

Vural, bu kez bir sürprize imza attı ve TFF 2. Lig takımı Menemen FK'nın başına geçti.

Menemen FK, Yılmaz Vural'la ortalığı salladı. Son olarak deplasmanda Belediye Derincespor'u 3-2 yenen Menemen FK, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Menemen FK, ligde müthiş bir çıkışa geçerken üst sıraları zorlamaya başladı ve play off maçlarına kalma şansını artırdı.

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Yılmaz Vural, "Menemen'i 1. lige çıkarmak tek hedefim. Şu anda play off hattıyla aramızda bir puan fark kaldı. Bu hafta kendi sahamızda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya geleceğiz. Biz kazanıp, rakiplerimizin alacağı sonuçları bekleyeceğiz" dedi.

Menemenlileri maça davet eden Yılmaz Vural, "Tribünleri doldurmalarını ve destek vermelerini bekliyorum. Başarırsaz birlikte başaracağız. Devre arasına play off'un içinde girmek en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

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